20 listopada wystartował Tydzień z Maneskin w Antyradiu, a to oznacza, że mamy dla Was płyty zespołu, które możecie zgarnąć codziennie na antenie. Rozdajemy "Rush! (Are U Coming?)", czyli odświeżoną wersję krążka "Rush". Na płycie znalazło się 5 zupełnie nowych utworów, w tym ostatni singiel "Honey (Are U Coming?)".

Tydzień z Maneskin w Antyradiu. Zgarnij krążek "Rush! (Are U Coming?)" [KONKURS]

Wydany w styczniu album „Rush!” wciąż podbija listy przebojów. Album zajął 1. miejsce w 15 krajach i dotarł do Top 5 w 20 krajach. Na "Rush! (Are U Coming?)" otrzymaliśmy 5 nowych kawałków, m.in. "Honey (Are U Coming?), balladę "Valentine" czy "Trastevere" - nazwa utworu wywodzi się od rzymskiej dzielnicy, w której dorastał zespół.

REGULAMIN KONKURSU

Jeżeli chcecie powiększyć swoją kolekcję płyt o najnowszy krążek Maneskin, to dobrze trafiliście. W ramach Tygodnia z Maneskin w Antyradiu rozdajemy album "Rush! (Are U Coming?) na płytach CD oraz winylach. Słuchajcie nas codziennie, by dowiedzieć się, jak możecie zgarnąć krążki Maneskin. Prezenterzy będą podawać zadania konkursowe, a prawidłowe odpowiedzi trzeba wysłać na podany przez prezentera mail.

Dzięki surowemu, energetycznemu brzmieniu Måneskin przywrócił rock’n’rolla na szczyty światowych list przebojów. Victoria (bas), Damiano (wokal), Thomas (gitara) i Ethan (perkusja) zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później zwycięzcy Eurowizji podbijają świat jako jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów nowego pokolenia.