Ostatni album Nirvany zatytułowany ''In Utero" ukazał się 21 września 1993. Surowe brzmienie płyty wywołało skrajne reakcje krytyki i fanów – jedni byli oburzeni, inni podekscytowani. Steve Albini w trakcie nagrań uwypuklił wszystkie najbardziej pierwotne niuanse jednego z najbardziej konfrontacyjnych materiałów, jakie Kurt Cobain, Krist Novoselic i Dave Grohl wspólnie nagrali.

30 lat po wydaniu tego krążka na sklepowych półkach ukazało się specjalne wydawnictwo "In Utero: 30th Anniversary". Z okazji Tygodnia z Nirvaną na antenie Antyradia możecie zdobyć płyty CD oraz winyle. Co więcej, mamy do rozdania również wyjątkowy box. Jak możecie zgarnąć takie nagrody?

Tydzień z Nirvaną w Antyradiu. Wygraj "In Utero: 30th Anniversary"

Z okazji okrągłej rocznicy wydania albumu "In Utero" na antenie Antyradia wystartował Tydzień z Nirvaną, w którym mamy do rozdania reedycje albumu na winylach i na płytach CD. Co więcej, słuchacze będą mogli zdobyć jeden winylowy Super Deluxe Box Nirvany. Słuchajcie codziennie Antyradia, by dowiedzieć się, jak możecie zdobyć wyjątkowe wydawnictwo, zawierające łącznie 72 utwory, w tym 53 dodatkowe. Dwa niewydane wcześniej koncerty z trasy promującej „In Utero” – „Live In Los Angeles” (1993) oraz ostatni występ Nirvany w Seattle – „Live In Seattle” (1994) – to nie lada gratka dla fanów.

"In Utero: 30th Anniversary" trafiło do sprzedaży 27 października 2023 w kilku formatach: 8LP Super Deluxe, 5CD Super Deluxe, 1LP + 10’’, 2CD Deluxe oraz w wersji cyfrowej. Album został zremasterowany na nowo z oryginalnych analogowych taśm.

