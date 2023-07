Od 24 lipca 2023 na antenie Antyradia będziecie mogli zdobyć podwójne karnety na OFF Festival, który startuje już 4 sierpnia w Katowicach. Sprawdźcie szczegóły akcji Tydzień z OFF Festival. Gościem Kasprologii będzie Artur Rojek.

Tydzień z OFF Festival w Antyradiu. Wygraj karnety i posłuchaj Artura Rojka w Kasprologii

Kolejna edycja OFF Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023. Na imprezie w Katowicach zagrają m.in. Slowdive, King Krule, OFF! czy Trupa Trupa. Patronatem imprezy jest Antyradio, które ma dla słuchaczy zaproszenia na festiwal. W ramach Tygodnia z OFF Festival na antenie Antyradia już od poniedziałku, 24 lipca będziecie mogli zdobyć podwójny karnet na OFF Festival. Słuchajcie od rana Antyradia, by mieć szanse na wygraną.

Natomiast w środę, 26 lipca 2023 w Kasprologii pojawi się Artur Rojek, który opowie o nadchodzącej edycji OFF Festival. Włączajcie Kasprologię już o 17:00!

Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice. OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.

Na OFF Festivalu wystąpią: Pusha T, Slowdive, King Krule, Panda Bear & Sonic Boom, Spiritualized, Tamino, Homixide Gang, Melody's Echo Chamber, Hania Rani, Balming Tiger, OFF!, Confidence Man, Desire, Udary grają "Is This It" The Strokes, Jockstrap, Ekkstacy, Gaye Su Akyol, Belmondawg / Expo 2000, Calibro 35, Special Interest, Dreya Mac, Kokoroko, Nation Of Language, The Staples Jr. Singers, Gilla Band, NNAMDÏ, Trupa Trupa gra "Headache", joe unknown, Ela Minus, Lancey Foux, Obongjayar, Mandy, Indiana, Big Joanie, Gurriers, underscores, Haru Nemuri, I. Jordan, Wojtek Mazolewski "Yugen 2", Daria ze Śląska, VLURE, Kampire, MIND ENTERPRISES, Son Rompe Pera, Ta Ukrainka, mop, Rat Kru, GONE, Hubert., Butch Kassidy, Yann, aljas, Sad Smiles, Izzy And The Black Trees, Nene Heroine, Węże, Biały Falochron, Koń, we watch clouds, Furda, Tropical Soldiers in Paradise, Soyuz, Ugory, Polski Piach.