Tydzień z The Beatles w Antyradiu. Rozdajemy "The Red Album" oraz "The Blue Album"

Na rynek trafiły wznowienia kompilacji nagrań The Beatles z lat 1962-1966 („The Red Album”) i 1967-1970 („The Blue Album”). Teraz tracklisty obu kompilacji zostały rozszerzone, a wszystkie utwory zmiksowano w prawdziwym stereo i Dolby Atmos. Nowe wydania 4CD oraz 180-gramowe 6LP doczekały się łączonych wydań w slipcase’ach. Brytyjska wersja singla „Love Me Do” rozpoczyna teraz „Red”, a na „Blue” trafił najnowszy singiel „Now And Then”, dzięki czemu obie przekrojowe kompilacje stały się kompletne.

W ramach Tygodnia z The Beatles na antenie Antyradia możecie zdobyć te wydawnictwa w wersji CD oraz winylowej, jak również ktoś z Was zgarnie wyjątkowy box The Beatles. Słuchajcie nas codziennie, by dowiedzieć się, jak możecie zgarnąć nagrody od The Beatles. Prezenterzy będą podawać zadania konkursowe, a prawidłowe odpowiedzi trzeba wysłać na podany przez prezentera mail.

