Antyradio rozdaje najnowszy album The Rolling Stones, który ukaże się 20 października 2023. Sprawdźcie, jak możecie zdobyć krążek "Hackney Diamonds". Na albumie znajdzie się m.in. utwór "Angry", który od kilku tygodni leci na antenie Antyradia.

Tydzień z The Rolling Stones w Antyradiu. Rozdajemy album "Hackney Diamonds" [KONKURS]

Album "Hackney Diamonds" to pierwszy premierowy materiał studyjny The Rolling Stones od czasu wydanego w 2005 „A Bigger Bang” – płyta ukazała się dokładnie 18 lat temu, 6 września. Na nowym krążku Stonesów znajdziemy 12 utworów. Nagrania odbyły się w wielu miejscach na całym świecie: Henson Recording Studios w Los Angeles, Metropolis Studios w Londynie, Sanctuary Studios w Nassau na Bahamach oraz w nowojorskich Eletric Lady Studios i The Hit Factory/Germano Studios.

Jeżeli chcielibyście zgarnąć najnowszy krążek The Rolling Stones, to dobrze trafiliście, bo właśnie trwa Tydzień z The Rolling Stones w Antyradiu. Słuchajcie nas od rana, by dowiedzieć się, jak brzmi zadanie konkursowe. Prawidłowe odpowiedzi trzeba wysłać na podany przez prezentera mail.

Z okazji premiery "Hackney Diamonds" w Warszawie odbędzie się specjalne wydarzenie. Zapraszamy wszystkich fanów Stonesów, 20 października, w godzinach od 17:00 do 20:00 pod Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie będzie czekał na Was czerwony angielski piętrowy autobus.

W środku będzie można posłuchać "Hackney Diamonds" i przejechać się w angielskim stylu ulicami Warszawy. Przejażdżki ulicami wokół Pałacu Kultury odbędą się o 17:30 i 18:30. Wydarzenie objęte jest Patronatem Antyradia.

