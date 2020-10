W roku 2020 tradycyjne Halloween nie ma raczej racji bytu z powodu pandemii koronawirusa. Zamiast więc wychodzić w stroju potwora na miasto, zbierać łakocie i bawić się w ozdobionych na tę straszliwą okazję klubach lub na seansach horrorów w kinach, lepiej zostać w domu i samemu zapewnić sobie przerażające przeżycia. Szczególnie kiedy jest się abonentem Netfliksa, bo w tym roku oferta platformy na Halloween jak zwykle dopisuje.

Halloween 2020: Najlepsze horrory Netflix

Netflix oferuje na Halloween różnego rodzaju filmy z dreszczykiem: thrillery, krwawe horrory - zarówno nowości, jak i klasyki, jeżące włos na głowie produkcje dokumentalne, strasznie wciągające mroczne seriale, a nawet halloweenowe tytuły dla młodszych widzów. Jest więc z czego wybierać, żeby stworzyć w domowym zaciszu swój własny horrorowy seans. Wybraliśmy dla Was najstraszniejsze pozycje z bazy Netfliksa na Halloween 2020.

Seria "Paranormal Activity" (2010-2012)

Lubicie duchy i nawiedzone domy? Kochacie oglądać produkcje o poltergeistach? No to "Paranormal Activity" jest dla Was jak znalazł i stanowi idealną pozycję na Halloween, szczególnie kiedy ogląda się tę serię samemu w pustym, ciemnym mieszkaniu. Na Netfliksie są dostępne części od 2 do 4.

"Annabelle" (2014)

W tym horrorze będącym spin-offem "Obecności" mąż znajduje idealny prezent dla żony - piękną i rzadką lalkę Anabelle. Jednak radość z niespodzianki trwa krótko. Pierwsza część serii dostępna na Netflix od 21 października 2020 roku.

Serial "Drakula" (2020)

A może coś dłuższego o wampirach, a nawet najbardziej znanym z nich? Twórcy serialu "Sherlock" przedstawiają nową wersję historii najsłynniejszego wampira na świecie: majestatycznego, melancholijnego, cudownie zabójczego hrabiego Drakuli.

"W lesie dziś nie zaśnie nikt" (2020)

Polski slasher. Czy to możliwe? Przekonajcie się sami oglądając "W lesie dziś nie zaśnie nikt", w którym grupa uzależnionych od technologii nastolatków trafia na obóz odwykowy w środku lasu. Przerażające siły zamierzają jednak sprawić, by już na zawsze zostali offline.

"Koszmar z ulicy Wiązów" (2010)

Jak slasher, to i Freddy Krueger! A jak Freddie Krueger to "Koszmar z ulicy Wiązów"! Mężczyzna o zniekształconej twarzy, zakrada się do ludzkich snów i zabija ofiary zakończoną ostrzami rękawicą - ale śmierć jest jak najbardziej realna.

Serial "Krzyk" (2015)

Serialowa wersja jednego z najpopularniejszych slasherów lat 90. XX wieku! Wspomnienia o mrocznej przeszłości miasta powracają, gdy brutalny morderca zaczyna polować na grupę nastolatków.

"Piątek 13-go" (2009)

Grupa nastolatków ściąga na siebie gniew Jasona Voorheesa - zamaskowanego psychopatycznego mordercy. Remake klasycznego horroru z lat 80. XX wieku.

"Rebeka" (2020)

Thriller, w którym młoda małżonka wprowadza się do okazałej rezydencji męża i odkrywa, że musi walczyć o pozycję z cieniem dawno zmarłej pierwszej żony, która nadal jest panią tego domu.

Serial "Ratched" (2020)

Kolejny thriller w naszym zestawieniu. Pełen dramatyzmu prequel „Lotu nad kukułczym gniazdem” skupia się na postaci siostry Ratched.

Serial "Nawiedzony dom na wzgórzu" (2018)

Wykorzystująca retrospekcje opowieść o rodzinie zmagającej się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.

Serial "Nawiedzony dwór w Bly" (2020)

Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" przedstawia kolejną część antologii: romantyczną gotycką historię o duchach na podstawie powieści Henry’ego Jamesa.

"Dom otwarty" (2018)

Po przeżytej tragedii matka przenosi się ze swoim nastoletnim synem do należącego do rodziny domu wakacyjnego, gdzie sprzysięgają się przeciw nim upiorne, nieznane moce.

"Obecność" (2013)

Oparta na faktach, mrożąca krew w żyłach historia rodziny z Nowej Anglii, której farmę zaczynają nawiedzać duchy.

"Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina" (2020)

Film dokumentalny opowiadający przy użyciu niezmontowanych, autentycznych nagrań wideo o zaginięciu Shanann Watts i jej dzieci oraz przerażającym dalszym ciągu sprawy.

Serial "Niewyjaśnione tajemnice" (2020)

Obie części wciągającego kultowego serialu dokumentalnego, a w niej prawdziwe sprawy: niewyjaśnione zaginięcia, szokujące morderstwa i paranormalne spotkania. Dostępne na Netflix od 19 października 2020 roku.

"Opiekunka" (2017)

Pewnej nocy Cole odkrywa, że jego seksowna opiekunka należy do sekty satanistycznej. Jej członkowie zrobią wszystko, żeby utrzymać to w tajemnicy.

Serial "Chilling Adventures of Sabrina" (2018)

Trzy sezony serialu "Chilling Adventures of Sabrina" to nowa interpretacja pochodzenia i przygód "Sabriny, nastoletniej czarownicy", przeobrażona w mroczną opowieść o dorastaniu z elementami horroru, okultyzmu i oczywiście czarów.

"Mroczne cienie" (2012)

Kultowa, gotycka opera mydlana w ujęciu Tima Burtona. Wielowiekowy wampir wraca do niszczejącej posiadłości i spotyka swoich współczesnych potomków.

"Halloween" (1978)

W tym klasycznym horrorze Johna Carpentera Michael Myers ucieka ze szpitala psychiatrycznego i wraca do domu na morderczą halloweenową rzeź.

"Lśnienie" (1980)

Adaptacja powieści Stephena Kinga w reżyserii Stanleya Kubricka. Jack Torrance z żoną i synem opiekują się odludnym hotelem zamkniętym po sezonie. Tam mężczyzna pogrąża się w odmętach szaleństwa i kieruje swój gniew przeciw rodzinie.

"Psychoza" (1960)

Klasyka gatunku, stworzona przez Alfreda Hitchcocka, będąca prekursorem slasherów. Sekretarka kradnie swojemu szefowi gotówkę, by rozpocząć nowe życia. Z walizką pełną pieniędzy zatrzymuje się w hotelu Normana Batesa.

"The Ring" (2002)

Amerykański remake japońskiego horroru. Dziennikarka ogląda nagranie, które podobno sprowadza śmierć na każdego widza w ciągu siedmiu dni. Czy uda jej się zapobiec tragedii, zanim będzie za późno.

Dla każdego coś strasznego! Bez względu na to, jaki typ horroru, czy thrillera lubisz najbardziej, na pewno znajdziesz coś dla siebie. A to, czy po tym seansie zaśniesz, to już zupełnie inna kwestia...

Obchodzicie Halloween? Jasne, zawsze się przebieram Dziady, Halloween - każda okazja do świętowania jest dobra Nie

Zobacz też: TOP 15: Najbrutalniejsze i najbardziej krwawe horrory w historii