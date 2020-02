Ekranizacje książek niemal zawsze wiążą się z pójściem na skróty i zmodyfikowaniem zawartych w nich treści. Niektórych wątków zwyczajnie nie da się przenieść z kart powieści na filmową taśmę. Inne książki są zbyt obszerne, a fabularne niuanse nijak nie przełożyłyby się na filmowy grunt. I choć seria "Harry Potter" to jedna z absolutnie najbardziej udanych ekranizacji, tutaj również nie obyło się bez potknięć. I choć pominięcie niektórych wątków jesteśmy w stanie zrozumieć i wybaczyć, to są przypadki, które sprawiają, że filmy zwyczajnie tracą sens.

"Harry Potter" - 10 odstępstw od książek, które sprawiają, że filmy z serii nie mają sensu

Brak Irytka, Ludo Bagmana i Mrużki to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W drodze na ekran "Harry Potter" okrojony został z wielu postaci i wątków. Brak niektórych z nich nie wpłynął znacząco na jakość przekazu. Są jednak przypadki, gdy fabularne skróty i ubytki poskutkowały zaburzeniem związku przyczynowo-skutkowego, lub zwyczajnym brakiem logiki. Oto dziesięć z nich.

1. Dlaczego Harry musiał mieszkać u Dursleyów?

Wielu widzów z pewnością zachodziło w głowę, dlaczego Harry przez wszystkie te lata, po rozpoczęciu nauki w Hogwarcie, wciąż wracał na Privet Drive 4? Dlaczego nie zamieszkał u Weasleyów lub na Grimmauld Place 12 z Syriuszem? Co więcej, dlaczego Dursleyowie przyjęli chłopaka pod swój dach, mimo tak wielkiej niechęci do niego? Odpowiedzi na te pytania nigdy nie usłyszeliśmy w filmach. Książkowy pierwowzór wyjaśnia to jednak dobitnie - w żyłach Petunii Dursley płynęła ta sama krew, co u Lily Potter, która oddała życie za Harry'ego. Pozostawiło to ślad, dzięki czemu w pobliżu ciotki Harry był bezpieczniejszy, niż gdziekolwiek indziej. A Petunia doskonale o tym wiedziała.

2. Dlaczego Petunia tak nienawidziła czarodziejskiej rasy?

W postawie Dursleyów jasno widać wielką pogardę i niechęć względem rasy czarodziejskiej. I choć w przypadku Vernona było to zwyczajne uprzedzenie, niechęć Petunii miała zgoła inne podłoże. Tak się bowiem składa, że ciotka Harry'ego marzyła niegdyś o zostaniu czarownicą i uczęszczaniu do Hogwartu. Do tego stopnia, że jako dziecko błagała dyrekcję szkoły, by ją przyjęto. Oczywiście bezskutecznie. Wydawać by się mogło, że ten niuans nie wpływa znacząco na fabułę. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że uczucia Petunii względem Lily były nie nienawiścią a jedynie zazdrością, fakt, iż zaopiekowała się jej osieroconym synem w końcu nabiera sensu.

3. Oczy Lily Potter nie były zielone

Na przestrzeni wszystkich książek i filmów wielokrotnie przypominano nam, że Harry podobny jest do ojca, jednak oczy ma po matce. Oczy koloru zielonego. I choć Daniel Radcliffe spełniał to kryterium, odtwórczyni roli Lily, którą podziwiamy w "Insygniach Śmierci", ma oczy... brązowe.

4. Dlaczego Syriusz czekał aż 12 lat, by uciec z Azkabanu?

Syriusz Black został niesprawiedliwie osadzony w Azkabanie, gdzie mimo niewinności spędził 12 długich lat. Skoro był w stanie z niego uciec, dlaczego nie zdecydował się na to wcześniej? W książce "Harry Potter i więzień Azkabanu" ojciec chrzestny Harry'ego wyjaśnia, że pewnego dnia, gdy Korneliusz Knot wizytował w Azkabanie, otrzymał od Ministra Magii najnowsze wydanie Proroka Codziennego. Na stronie tytułowej ujrzał wówczas familię Weasleyów na wczasach w Egipcie, a z nimi... Petera Pettigrew. Wydedukował wówczas, że szczur przebywa w Hogwarcie, gdzie obecnie uczęszcza Harry, zatem życie chłopaka jest zagrożone. Filmy milczą jednak na ten temat.

5. Skąd Rita Skeeter czerpała informacje?

Znienawidzona dziennikarka wielokrotnie publikowała informacje, których w żaden sposób nie mogła pozyskać. Prywatne rozmowy uczniów, debaty odbywające się za zamkniętymi drzwiami - skąd Rita Skeeter wiedziała wszystko o wszystkich? Jak była w stanie podsłuchać rozmowy nie zostając zauważoną? Odpowiedź jest prosta, a udziela jej czwarty tom sagi. Rita Skeeter była animagiem i potrafiła przybrać postać żuka.

6. Skąd Fred i George mieli pieniądze na otwarcie Magicznych Dowcipów Weasleyów?

Jak wiemy, rodzina Weasleyów nie należała do najbardziej majętnych, z czego np. Draco Malfoy lubił się wyśmiewać. Fred i George mogli sobie jednak pozwolić na otwarcie własnego biznesu. Skąd wzięli na to środki? Odpowiedzi na próżno szukać w filmach. Wyjaśnia to jednak "Czara Ognia", gdzie wygraną w Turnieju Trójmagicznym nie była wyłącznie wieczna chwała, ale także... 1000 galeonów. Harry, który i tak nie narzekał na brak pieniędzy, po prostu oddał pieniądze bliźniakom.

7. Dlaczego nikt się nie zorientował, że Barty Crouch Jr. uciekł z Azkabanu?

Gdy Syriusz Black uciekł z Azkabanu, trąbiły o tym wszystkie media, zarówno czarodziejskie jak i mugolskie. Tymczasem, gdy w celi zabrakło Bartemiusza Croucha Jr. nikt się nawet nie zorientował. Nie ma to sensu? Owszem, w filmach nie ma, bowiem nie pada nawet słowo wyjaśnienia, jak mu się ta sztuka udała. Co innego w książce, gdzie Crouch prawi cały monolog o tym, jak podstępem zamienił się miejscami z własną matką, która umarła w Azkabanie po zażyciu Eliksiru Wielosokowego.

8. Dlaczego Voldemort nie uwolnił Barty'ego Croucha Jr. w piątej odsłonie?

Barty Crouch Jr. stanowczo najbardziej przysłużył się swojemu Panu. To w końcu dzięki niemu Voldemort mógł się odrodzić. Pod koniec filmowej "Czary Ognia" profesor Dumbledore nakazuje wysłanie sowy do Azkabanu, wskazując, że brakuje im jednego z więźniów (czyt. Bartemiusza). I tu wątek śmierciożercy się urywa. Gdy w kolejnej odsłonie Czarny Pan uwalnia swoich popleczników z więzienia, nie ma wśród nich Croucha. Dlaczego został pominięty? Ano dlatego, że Barty do Azkabanu nigdy nie wrócił. Tuż po schwytaniu jego dusza została wyssana przez dementora. W filmach motyw ten się jednak nie pojawia.

9. Dlaczego Pani Figg widziała dementorów?

Arabella Figg zeznawała w obronie Harry'ego przed Wizengamotem, gdy ten został oskarżony o nieuzasadnione użycie czarów. Poświadczyła wówczas, że Harry i Dudley rzeczywiście zostali zaatakowani przez dementorów. Jak to możliwe, skoro Pani Figg nie należy do grona czarodziejów, a dementorzy są niedostrzegalni dla mugoli? Nie ma to przecież sensu. Co innego w książce, gdzie kobieta wyraźnie informuje Pottera, że jest charłaczką. Nie jest zatem zdolna do używania czarów, jednak jest na nie wrażliwa.

10. Dlaczego Harry nie użył Zmieniacza Czasu, by po raz kolejny ocalić Syriusza?

W trzeciej odsłonie, Harry i Hermiona używają Zmieniacza Czasu, by cofnąć się o kilka godzin wstecz i uratować Syriusza i Hardodzioba przed nieuchronną śmiercią. Dlaczego zatem Harry nie powtórzył tego zagrania po śmierci Blacka w Departamencie Tajemnic? W filmach to przemilczano (co mocno wpłynęło na logikę przedstawianych zdarzeń), w książkach jasno jednak podkreślono, że wszystkie Zmieniacze Czasu uległy zniszczeniu podczas tej samej bitwy, w której zginął Syriusz.

