Jak wyglądają Hobbici z "Władcy Pierścieni" po 20 latach? Frodo chyba nie oddał Pierścienia [FOTO]

Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan i Billy Boyd co jakiś czas pojawiają się w wysokobudżetowych produkcjach, dwóch z nich założyło podcast (i zaprosiło resztę jako gości), a niedawno zapozowali do wspólnych zdjęć. Jak zmienili się Frodo, Sam, Merry i Pippin?

Władca Pierścieni - "Hobbici" spotkali się po latach

Już za kilka miesięcy czeka nas premiera serialu Amazon Prime Video, który ponownie przeniesie widzów do tolkienowskiego Śródziemia. Ten poprzeczkę ma zawieszoną bardzo wysoką - wszystko dlatego, że na początku lat dwutysięcznych, w kinach pojawiła się trylogia filmów Petera Jacksona o nazwie "Władca Pierścieni". Produkcje wyszły poza ramy dzieła literackiego J.R.R. Tolkiena i stały się fenomenem popkulturowym, trafiającym do osób, które nie znają oryginału, czy nawet nie lubią fantastyki.

Wśród głównych bohaterów "Władcy Pierścieni" ważną rolę pełnili oczywiście Hobbici, a konkretnie Frodo, Sam, Merry i Pippin. Po ponad 20 latach od premiery "Drużyny Pierścienia" i tuż przed 20. rocznicą debiutu "Dwóch wież" mieszkańcy Shire postanowili ponownie spotkać się we wspólnym gronie.

Na Instagramie Dominica Monaghana, który wcielał się w Merry'ego, pojawiły się zdjęcia z tego spotkania. Widzimy na nich oczywiście Monaghana, a także Elijah Wooda (Frodo), Seana Astina (Sam) i Billy'ego Boyda (Pippin). Panowie spotkali się na kolacji, zapozowali niczym Beatlesi, a następnie odtworzyli ikoniczne ujęcie picia piwa z "Władcy Pierścieni".

Niestety powyższych sympatycznych Hobbitów z powieści Tolkiena zabraknie w nadchodzącym serialu Amazon Prime, ponieważ jego akcja rozgrywa się tysiące lat sprzed wydarzeń ukazanych we "Władcy Pierścieni". Poza tym produkcja nie nawiązuje do filmu Jacksona i stanowi propozycję totalnie oddzielną od tego, co stworzył nowozelandzki reżyser.

W rolach głównych w nadchodzącym serialu Amazona wystąpili m.in. Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman i Sara Zwangobani.

Reżyserami zostali między innymi Che Yip, J.A. Bayona i Charlotte Brändström. Serial "The Lord of the Rings: The Rings of Power" trafi na platformę Amazon Prime Video już 2 września 2022 roku.