Mroczny rycerz spotyka Jokera w usuniętej scenie z filmu "The Batman". Zobaczcie wideo

The Batman - oto scena z Jokerem

"The Batman" zadebiutował w kinach 3 tygodnie temu, zarobił grubo ponad pół miliarda dolarów, a także szybko wszedł do czołówki najlepszych filmów superbohaterskich w historii. Wiele osób krytykowało jednak fakt, że twórcy zostawili scenę, w której Riddler poznaje Jokera. Cóż, ta scena prawdopodobnie nie zmieni ich zdania, ale przynajmniej możemy docenić grę aktorską Barry'ego Keoghana.

Ten bowiem wciela się w bardzo, ale to bardzo poranionego Jokera, który cierpi z powodu choroby degenerującej jego skórę. Widzimy na jego ciele mnóstwo blizn, a jego charakterystyczna zielona czupryna jest dość przerzedzona względem jego poprzedników.

W tej scenie Batman przychodzi do Jokera i prosi o poradę. Całość jest zainspirowana komiksem "The Long Halloween", gdzie Mroczny Rycerz próbuje zapytać się innego seryjnego mordercy o to, co sądzi o dziele "kolegi z pracy". Joker zaczyna żartować, że dzisiaj mija ich pierwsza rocznica. Całość jest dość niepokojąca:

Oglądaj

Reżyser Matt Reeves wyjaśnił w rozmowie z Variety, że obecność Jokera w jego filmie nie oznacza wcale, że postać musi się pojawić w potencjalnej kontynuacji:

To nie jest easter egg. To nie jest taka scenka rodzajowa po napisach, jak w Marvelu, czy innych filmach DC, gdzie mówią ci: "Hej, oto następny film!". Mnie chodziło o pokazanie Gotham jako funkcjonującego organizmu. Nie chodzi kompletnie o to, żeby powiedzieć: "Ej tu jest Joker, on będzie zaraz w kolejnym filmie!". Raczej: "Jeśli myślicie, że to koniec kłopotów w Gotham, to się mylicie. Kłopoty już tu są i są przepyszne".

"The Batman" zadebiutuje na HBO Max już w kwietniu 2022 roku.