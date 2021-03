"Obiecująca. Młoda. Kobieta." wbije Was w fotel. Ten film trzeba zobaczyć, zanim zamkną kina

"Obiecująca. Młoda. Kobieta." doczekała się pięciu nominacji do Oscarów, ale to nie jedyny powód, dla którego warto pójść na ten film. Perspektywa wielkich nagród jest tylko uhonorowaniem tego, co Emerald Fennell pokazuje i przekazuje swoim filmem z pomocą Carey Mulligan w roli głównej.

"Obiecującą. Młodą. Kobietę." na plakatach promuje się jako "totalnie dziki thriller o zemście, który cię ukąsi", co w połączeniu z cukierkowym wizerunkiem głównej bohaterki na fotosach z filmu może dawać bardzo mylny obraz tego, czego można się spodziewać po seansie. "Promising Young Woman" to nie produkcja rozrywkowa, choć można się na niej zaśmiać nieraz, i nie krwawy thriller z cyklu "rape and revenge", choć nie brakuje w nim ani napięcia, ani gwałtu, ani zemsty. To przede wszystkim film niezwykle ważny społecznie, z którego nawet największy prześmiewca będzie w stanie wyciągnąć autentyczny sens i cel ruchu #metoo (a przynajmniej chcę w to wierzyć).

"Obiecująca. Młoda. Kobieta." najważniejszym filmem ery #metoo

"Promising Young Woman" przedstawia kwintesencję tego, czym tak naprawdę jest kultura gwałtu i dlaczego raz na zawsze musimy z nią skończyć. Jednocześnie dzięki swojej pop-estetyce jest to obraz wyjątkowo przystępny - nie zanudza, nie moralizuje i nie stara się na siłę szokować. To film, który powinno się pokazywać na lekcjach edukacji seksualnej (gdyby takowe w Polsce istniały), by "mili chłopcy z dobrych domów" przestali krzywdzić swoje koleżanki, a potem wyzywać je od latawic. To film, który powinien obejrzeć też każdy rodzic, by zastanowić się, jakie wzorce dotyczące płci przedstawia dzieciom w swoim domu.

Jeśli zrozumieliście "Wstyd" Steve'a McQueena i dostrzegliście w nim coś więcej niż pornosa/okazję do pogapienia się na pośladki Michaela Fassbendera, "Obiecująca. Młoda. Kobieta." wbije Was w fotel. Jeśli nie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że i tak to zrobi.

Oglądaj

Film Emelard Fennell jest nominowany do Oscara w 5 kategoriach: Najlepszy film, Najlepsza Reżyseria, Najlepszy scenariusz oryginalny, Najlepsza główna rola kobieca i Najlepszy montaż.

"Obiecująca. Młoda. Kobieta." - gdzie obejrzeć?

"Obiecująca. Młoda. Kobieta." (z wiadomych przyczyn) trafiła do polskich kin z dużym opóźnieniem względem swojej światowej premiery. Polscy widzowie film Emerald Fennell mogli obejrzeć dopiero 5 marca 2021. I choć seanse w warszawskich kinach nie są już możliwe z uwagi na obostrzenia w województwie mazowieckim, produkcja wciąż jest jeszcze wyświetlana w innych polskich miastach. Do piątku 19 marca 2021 do końca dnia "Obiecującą. Młodą. Kobietę." będzie można zobaczyć m.in. w kinach w Katowicach, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.