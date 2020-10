Studio The Walt Disney Company po niemal 100 latach działalności zorientowało się, że część jego klasycznych animacji i filmów aktorskich jest jawnie dyskryminująca różne kultury, i wreszcie postanowiło coś z tym zrobić. Na platformie Disney+ wciąż będzie można obejrzeć rasistowskie bajki Disneya, jednak ze specjalnym, poprzedzającym je ostrzeżeniem. Ponadto, korporacja uruchomiła podstronę swojej witryny o nazwie "Stories Matter", na której znaleźć można współczesny komentarz do treści powielających stereotypy kulturowe oraz wideo promujące różnorodność.

Ostrzeżenie przed rasistowskimi bajkami Disneya

Disney+ ciągle rozwija swoją działalność i poszerza zasoby. Do platformy streamingowej ma obecnie dostęp ponad 60mln rodzin na świecie, a władze studia co chwilę ogłaszają nowe produkcje, które trafiają od razu na Disney+. Jednak mimo wciąż rosnącej listy nowych tytułów, studio spod znaku Myszki Miki nie chce rezygnować z części swojego dziedzictwa. Nawet tej, co do której nie ma wątpliwości, że zawiera treści utrwalające krzywdzące stereotypy. Jedyną produkcją, którą zdecydowano się całkowicie usunąć z biblioteki Disney+, jest rażąco rasistowska "Pieśń Południa" z 1946 roku. W przypadku pozostałych tytułów zawierających zniekształcony obraz różnych grup etnicznych, by zachować twarz w XXI i jednocześnie nie odcinać się od swojej klasyki, przed filmami takimi jak "Dumbo" (1941), "Piotruś Pan" (1953), "Aryskotraci" (1970) czy "Szwajcarska rodzina Robinsonów" (1960) umieszczono następujący komunikat:

" Niniejszy program zawiera negatywne przedstawienie i / lub niewłaściwe traktowanie ludzi lub kultur. Te stereotypy były złe wtedy i są złe teraz. Zamiast jednak usuwać te treści, chcemy uznać ich szkodliwy wpływ, uczyć się na nich i zainicjować dyskusję, by wspólnie tworzyć bardziej inkluzywną przyszłość. Disney jest zaangażowany w tworzenie historii z inspirującymi i aspiracyjnymi motywami, które odzwierciedlają bogatą różnorodność ludzkich doświadczeń na całym świecie. "

Plansza z powyższym ostrzeżeniem wyświetla się przez 12 sekund i nie można jej przewinąć ani pominąć. Ponadto, u dołu ekranu pojawia się zaproszenie na podstronę oficjalnej witryny Disneya o nazwie "Stories Matter", która przedstawia strategię korporacji skupioną na naprawianiu błędów przeszłości i budowaniu lepszej przyszłości. Prócz misji akcji "Stories Matter" i opisów produkcji utrwalających krzywdzące stereotypy kulturowe, na stronie można znaleźć także listę organizacji należących do rady doradczej w zakresie różnorodności. Są to m.in. African American Critics Association, Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) Media Institute oraz Coalition of Asian Pacifics in Entertainment (CAPE).

Disney stawia na różnorodność

Na stronie "Stories Matter" można zobaczyć także 3-minutowe wideo, w którym przedstawiciele korporacji Walta Disneya oraz członkowie różnych organizacji zwracają uwagę na wpływ, jaki kino i telewizja mają na kształtowanie poglądów i postaw wśród dzieci. Podkreślają jednocześnie, że właśnie dlatego tak istotna jest pozytywna reprezentacja różnych grup etnicznych i mniejszości seksualnych w produkcjach Disneya. W materiale pojawiają się także fragmenty filmów, którymi Disney chce się dziś chwalić. M.in. nagrodzony 2 Oscarami "Coco" oraz "Vaiana. Skarb oceanu".

Choć działania podejmowane przez Disneya to wciąż niewiele, warto docenić, że studio dostrzegło swoje błędy i chce się na nich uczyć. Pozostaje tylko czekać, aż włodarze studia wezmą się za walkę z innymi stereotypami i pojawi się kolejna plansza z ostrzeżeniem przed seksistowskimi klasykami Disneya, takimi jak "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", "Kopciuszek" czy "Śpiąca królewna".

Najnowsza animacja należącego do Disneya studia Pixar pt. "Co w duszy gra", której głównym bohaterem jest czarnoskóry nauczyciel muzyki, trafi do polskich kin 25 grudnia 2020 roku.