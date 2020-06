Ridley Scott ma pomysły na kolejny film z serii "Obcy". Czeka ją "re-ewolucja"

Pierwotna seria o ksenomorfach była rewolucyjna. "Obcy: Ósmy pasażer Nostromo" powołał do życia zupełnie nowe spojrzenie na filmy science fiction, stojące na pograniczu horroru. Kolejne dwie części nie były już tak bardzo chwalone, ale nadal trzymały wysoki poziom. Nie były to jednak filmy Ridleya Scotta, podobnie zresztą jak "Obcy: Przebudzenie". Reżyser powrócił do serii dopiero w 2012 roku w pierwszym prequelu pod tytułem "Prometeusz", a pięć lat później powołał do życia film "Obcy: Przymierze". Chociaż produkcje podzieliły fanów, Scott zamierza stworzyć trzecią część - "Alien: Awakening".

"Alien: Awakening" - Ridley Scott zamierza stworzyć kolejny prequel "Obcego"

Reżyser ostatnimi czasy postanowił powrócić do swoich największych dzieł. Obecnie pracuje nad drugą częścią filmu "Gladiator".

Nadal chce też stworzyć zakończenie serii prequeli, którą rozpoczął osiem lat temu. Opowiedział o tym w rozmowie z Los Angeles Times. Nie tylko zapowiedział powrót do "Obcego", ale również zasugerował, w jakim kierunku zamierza podążać tym razem.

" Wciąż uważam, że w "Obcym" jest jeszcze wiele do opowiedzenia, ale uważam, że teraz powinna nastąpić re-ewolucja. Kiedy robiłem pierwszą część, przyświecało mi pytanie, czemu takie stworzenie ma w ogóle powstać i czemu podróżowało w pojeździe, który uważałem za statek wojenny, przewożący ładunek tych jaj. Jaki był cel tego pojazdu i jaki był cel jaj? Wydaje mi się, że pytania: kto, jak i po co, to kolejny pomysł na film. "

Poprzednia część serii zakończyła się cliffhangerem. Po pokonaniu ksenomorfa członkowie załogi zostali ponownie zamrożeni, a Daniel (Katherine Waterston) uświadomiła sobie z przerażeniem, że David (Michael Fassbender) jedynie udawał Waltera. To właśnie on przyniósł zarodki na statek i planował wykorzystać kolonistów jako obiekty badawcze do udoskonalenia swoich dzieł.

Wygląda więc na to, że Scott postanowił w końcu wypełnić lukę pomiędzy wydarzeniami z oryginalnej serii i prequelami, które, póki co nie mają zbyt wiele wspólnego z historią Ripley (Sigourney Weaver). Na pytania "kto" i "jak" reżyser odpowiedział w dwóch poprzednich filmach, ponieważ okazało się, że chodzi o Davida. "Alien: Awakening" rozwieje jednak wszelkie wątpliwości dotyczące celu działania androida.

"Alien: Awakening" - kiedy premiera?

Na razie nie potwierdzono oficjalnie, kiedy ruszą zdjęcia do trzeciej części prequeli "Obcego". Na wydłużenie prac nad produkcją miało zapewne wpływ przejęcie studia 20th Century Fox przez Disneya. Nowi właściciele serii postanowili zainwestować w nią, mimo że "Przymierze" nie było finansowym sukcesem i zebrało dość mieszane recenzje widzów i krytyków. Obecnie trudno jest więc przewidzieć, kiedy "Alien: Awakening" trafi do kin. Biorąc jednak pod uwagę, z jaką otwartością Scott wypowiada się na temat filmu, można założyć, że więcej szczegółów dostaniemy w niedalekiej przyszłości.

