Śmiercionośne wirusy, pandemia, kwarantanny, a ostatecznie koniec świata - produkcji poruszających tę tematykę powstało naprawdę wiele. Które jednak naprawdę warte są uwagi? Przedstawiamy 10 tytułów, które z pewnością przypadną wam do gustu.

Top 10 - najlepsze produkcje o wirusach, pandemii i masowej zagładzie

W poniższym zestawieniu zawarliśmy zarówno filmy i seriale poruszające tematykę wirusów i pandemii. Znajdziecie tu doprawdy rozmaite wirusy, z zombie włącznie.

1. "The Walking Dead" (2010 - obecnie)

" Wszyscy są zarażeni. [...] Cokolwiek to jest, wszyscy mamy to w sobie. "

Wiele osób, gdy tylko słyszy słowo "pandemia" z miejsca dopowiada "zombie". Dzieje się tak, ponieważ żywe trupy dość głęboko zakorzeniły się w naszej popkulturze i cieszą się rosnącą popularnością. A postawmy sprawę jasno - nie ma lepszej produkcji traktującej o "sztywnych" niż serial "The Walking Dead". Choć produkcja zaliczyła znaczny spadek formy, pierwsze sezony to survival horror z najwyższej półki. Co więcej, w przeciwieństwie do większości tytułów podejmujących tę tematykę, TWD dość rozlegle porusza temat wirusa, który doprowadził do pandemii, a w ostateczności apokalipsy. Szczególnie polecamy finał 1. sezonu, gdzie dr Edwin Jenner dokładnie opisuje przebieg zarażenia.

2. "28 dni później" (2002), reż. Danny Boyle

Popularny film grozy z Cillianem Murphym w roli głównej. Śledzimy tu losy młodego chłopaka, który wybudziwszy się ze śpiączki ze zgrozą odkrywa, że od 28 dni Wielką Brytanię trawi epidemia groźnego wirusa. By zostać zarażonym wystarczy zaledwie jedna kropla krwi, a 12 sekund później traci się władzę nad ciałem i umysłem. Ludzie przemieniają się w agresywne, żądne krwi bestie.

3. "12 małp" (1995), reż. Terry Gilliam

Akcja filmu rozgrywa się w 2035 roku, kiedy tajemniczy wirus zabił 99% populacji naszej planety. Władze podejmują decyzję o wysłaniu w przeszłość więźnia, który podróżując do 1996 roku ma za zadanie odkryć i zniszczyć źródło wirusa. Sytuacja wymyka się jednak spod kontroli. W rolach głównych wystąpili Brad Pitt i Bruce Willis.

4. trylogia "Planeta małp" (2011-2017), reż. Rupert Wyatt, Matt Reeves

Eksperymenty genetyczne doprowadzają do narodzin wybitnie inteligentnego szympansa o imieniu Cezar. Z czasem sytuacja wymyka się spod kontroli, doprowadzając do istnej epidemii, a ostatecznie wojny pomiędzy zmutowanymi małpami, a niedobitkami ludzkości. Jeśli szukacie "lżejszej" produkcji, jednak prezentującej wysoki poziom - "Planeta małp" z pewnością przypadnie wam do gustu.

W skład trylogii wchodzą:

"Geneza planety małp" (2011)

(2011) "Ewolucja planety małp" (2014)

(2014) "Wojna o planetę małp" (2017)

W filmach wystąpili między innymi James Franco, Gary Oldman, Tom Felton, Jason Clarke, Woody Harrelson oraz fenomenalny Andy Serkis w roli Cezara.

5. "Contagion - Epidemia strachu" (2011), reż. Steven Soderbergh

Świat staje na głowie, gdy dochodzi do pandemii niebezpiecznego wirusa, który zabija w ciągu kilku dni po zarażeniu. Koncerny medyczne i lekarze z całego świata rozpoczynają wyścig z czasem by powstrzymać zarazę oraz szerzącą się panikę, która także zbiera swoje żniwo. W filmie wystąpili między innymi Kate Winslet, Jude Law, Matt Damon, Marion Cotillard i Laurence Fishburne.

6. "Epidemia" (1995), reż. Wolfgang Petersen

Akcja filmu rozpoczyna się w Afryce, gdzie przed 27 laty doszło do epidemii tajemniczego wirusa. Obóz kwarantanny zostaje zrównany z ziemią, a cała sprawa zatuszowana. Zarażona pozostaje jednak małpka, która zrządzeniem losu ląduje w USA i zaraża kolejne osoby. Gdy w kalifornijskim miasteczku dochodzi do wybuchu epidemii, zostaje ono odcięte od świata. Okazuje się, że armia Stanów Zjednoczonych jest w posiadaniu lekarstwa, odmawia jednak podania go, wydając na zarażanych wyrok śmierci. W filmie wystąpili Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr., Kevin Spacey i Donald Sutherland.

7. "Jestem legendą" (2007), reż. Francis Lawrence

Tajemniczy wirus zniszczył ludzkość. Wszyscy albo zginęli, albo przemienili się w krwiożercze monstra. Przy życiu pozostał tylko jeden człowiek, który zamieszkując postapokaliptyczny Nowy Jork wiedzie monotonne życie. W międzyczasie stara się wynaleźć szczepionkę i odwrócić obecną sytuację. Pewnego dnia traci jednak wszelką nadzieję. W roli głównej wystąpił Will Smith.

8. "Korpo" (2017), reż. Joe Lynch

W szklanym biurowcu wybucha epidemia groźnego wirusa, który sprawia, że pracownicy stają się nadzwyczaj agresywni i złaknieni krwi. Gdy biurkowi kumple zwracają się przeciw sobie, niektórzy postanawiają wykorzystać sytuację do wyrównania osobistych rachunków. W rolach głównych wystąpili tutaj Steven Yeun (znany z roli Glenna w "The Walking Dead"), Samara Weaving, Steven Brand oraz Caroline Chikezie.

9. "Miasto ślepców" (2008), reż. Fernando Meirelles

W amerykańskim miasteczku wybucha przedziwna epidemia. Mieszkańcy zaczynają w zastraszającym tempie tracić wzrok. Gdy wybucha powszechna panika, a nadzieje na wynalezienie szczepionki ulatują, rząd podejmuje decyzję o odizolowaniu chorych od reszty społeczeństwa. Ślepcy zostają podjęci ścisłej kwarantannie i zamknięci w zakładzie psychiatrycznym. Wtedy ich sytuacja jeszcze bardziej się pogarsza i dochodzi do wewnętrznych konfliktów. W rolach głównych wystąpili Julianne Moore, Mark Ruffalo, Alice Braga, Gael García Bernal, Danny Glover oraz Yusuke Iseya.

10. "Wirus" (2014 - obecnie)

Adaptacja powieści Guillermo del Toro i Chucka Hogana, którzy są również twórcami serialu. Gdy na lotnisku Johna F. Kennedy'ego ląduje samolot, a jego załoga nie odpowiada, odpowiednie służby postanawiają zbadać sprawę. Ze zgrozą odkrywają, że na pokładzie znajdują się same trupy oraz jedna trumna. Wkrótce dochodzi do wybuchu epidemii nieznanego dotąd wirusa, który zmienia ludzi w krwiożercze potwory, na wzór wampirów.

