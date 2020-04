"Venom 2" - pierwszy teaser, oficjalny tytuł i nowa data premiery filmu

Fani "Venoma" od dawna czekali na jakieś nowe informacje dotyczące drugiej części spin-offu "Spider-Mana". Doczekali się. Mamy jednak dobrą i złą informację.

"Venom 2" - pierwszy teaser filmu

Miłośnicy historii o czarnym Symbiocie mieli teorię opartą na doświadczeniach z pierwszą częścią. "Venom" doczekał się pierwszego zwiastuna w kwietniu 2018 roku, a do kin trafił w październiku. "Venom 2" miał mieć premierę w październiku 2020 roku, więc fani załadali, że w kwietniu powinien pojawić się pierwszy trailer sequela. Częściowo mieli rację.

Twórcy filmu zaprezentowali bowiem pierwszy teaser. Nie pojawił się w nim żaden materiał wideo, ale wiemy już, jak brzmi oficjalny tytuł "Venoma 2". Teaser trafił między innymi na Instagram Toma Hardy'ego, który ponownie wcieli się w tytułowego antybohatera.

Tytuł drugiej części "Venoma" to "Let There Be Carnage". Słowo "Carnage" w pewnym momencie przybiera kolor czerwony, co oczywiście odnosi się do nowego przeciwnika Eddiego Brocka. Podtytuł można rozumieć dosłownie: "Niech rozpocznie się rzeźnia", ale każdy fan komiksów Marvela doskonale wie, że jeden z najpopularniejszych wrogów Venoma nosi pseudonim Carnage. Wcieli się w niego Woody Harrelson. Mamy nadzieję, że polscy dystrybutorzy zostawią tytuł w oryginale.

"Venom 2" - kiedy premiera?

Dobra wiadomość za nami, czas na tę gorszą. Pierwszy teaser "Venoma 2" zdradził nie tylko oficjalny podtytuł, ale również nową datę premiery. Niestety film trafi do kin z lekkim poślizgiem. Początkowo premiera była przewidziana na październik 2020. Z powodu pandemii koronawirusa, twórcy zdecydowali się przenieść ją na 25 czerwca 2021 roku. Oznacza to, że kolejny z filmów Marvela pojawi się dopiero w przyszłym roku.

