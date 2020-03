Vin Diesel stwierdził, że zakończenie "Szybkich i wściekłych 7" jest jednym z "najlepszych w dziejach kina"

Powiedzmy sobie jedno - "Szybcy i wściekli" to świetna franczyza. Absurdalne sceny akcji, tak żałosne, że aż śmieszne one-linery i gwiazdorska obsada sprawiają, że seria jest idealnym przykładem filmów typu "guilty pleasure". My wiemy, że są głupkowate, twórcy wiedzą, że ich produkcje są głupkowate i wszyscy są zadowoleni. Wydaje się, że jedyną osobą na świecie, która nie zdaje sobie z tego sprawy jest Vin Diesel.

Diesel promuje obecnie "Bloodshota", pierwszy film z planowanego Valiant Cinematic Universe. W wywiadzie z portalem NME aktor wyznał, że jego zdaniem końcówka "Szybkich i wściekłych 7" jest nie tylko najlepszą sceną w jego karierze, ale też jedną z najlepszych w dziejach kinematografii:

To był bardzo ciężki moment. Ale odnaleźliśmy pewien spokój w tym, że mogliśmy oddać hołd Paulowi bez żadnej ingerencji producentów, którzy stwierdziliby: "No dobrze, to teraz możecie pomścić zmarłego przyjaciela". Na szczęście mogliśmy stworzyć taki piękny i pełen klasy moment. To może być nawet najlepszy fragment w historii kinematografii. Nie tylko w mojej karierze - ogólnie w kinie. Mężczyźni na całym świecie, wszyscy na świecie pierwszy raz w historii mogli wspólnie płakać. "