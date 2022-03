Wiemy, kto zagra główną rolę w nowej wersji "Akademii Pana Kleksa". Będzie lepszy od Fronczewskiego?

Wiemy, kto zagra główną rolę w filmie Akademia Pana Kleksa

Jakiś czas temu "Super Express" poinformował, że już trwają prace nad nową wersją kultowego filmu z lat 80-tych. Produkcję ma przygotować Maciej Kawulski, który w ciągu kilku ostatnich lat przedstawił światu takie filmy, jak "Underdog", czy "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa".

Wraz z tym, twórcy musieli znaleźć nowego Ambrożego Kleksa - według informatora Super Expressu, na "shortliście" do roli znajdowały się głośne nazwiska - wymieniani byli bowiem m.in. Tomasz Kot, Paweł Deląg, Maciej Musiałowski oraz Rafał Zawierucha.

Teraz Pudelek zdradził tajemnicę - według ich informatorów, główna rola w nowej wersji kultowej serii trafiła do Tomasza Kota, gwiazdora filmów "Zimna wojna", "Bogowie", "Skazany na bluesa", "Żeby nie było śladów", czy seriali "Niania" i "Hela w opałach".

Tak jak wspomnieliśmy, Pudelek powołał się na swoje źródła. Dlatego też na razie nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia ze strony twórców filmu, ani samego Tomasza Kota.

Wiemy, że niedawno odbyły się castingi do ról dziecięcych w nowym filmie, a Super Express jakiś czas temu potwierdził też, że Piotr Fronczewski zagra niedużą rolę w nadchodzącej produkcji "Akademia pana Kleksa". To miło, że ikoniczny aktor będzie mógł powrócić do znanej serii, nawet jeśli ma to być sympatyczny występ gościnny.

Na razie nie znamy zbyt dużo szczegółów na temat tego filmu - "Akademia pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego ma zadebiutować w kinach w 2023 roku.