Netflix pochwalił się właśnie zwiastunem nowej komedii, która umili nam czas spędzony w domu. Mowa o filmie „Pokochaj, poślub, powtórz” w reżyserii Deana Craiga.

Będzie to debiut reżyserski tego urodzonego w Londynie scenarzysty. Craig jest najbardziej znany ze scenariusza do brytyjskiego filmu „Zgon na pogrzebie” oraz jego amerykańskiego remake’u pod tym samym tytułem. Napisał także scenariusz do filmu „Kochanie, poznaj moich kumpli”, opowiadającego o wieczorze kawalerskim, który wymyka się spod kontroli

Pokochaj, poślub, powtórz – zwiastun

Tym razem Craig opowie o nietypowej uroczystości weselnej, podczas której dojdzie do serii nieprzewidzianych zdarzeń.

Pokochaj, poślub, powtórz – fabuła

Film zapowiada się na zwariowaną komedię omyłek, rozgrywającą się na ślubie siostry głównego bohatera. To, czego nie widać w zwiastunie, a o czym mówią materiały promocyjne to fakt, że w filmie zobaczymy dwie wersje wydarzeń.

Pomysł jest więc podobny do filmu „Przypadkowa dziewczyna” Petera Howitta z Gwyneth Paltrow w roli głównej, który również ukazywał dwie wersje wydarzeń, w zależności od tego czy głównej bohaterce udało się zdążyć na poranne metro, czy jednak się na nie spóźniała. Produkcja przyglądała się w ten sposób, jak wiele elementów w naszym życiu zależy od losu.

Wszystko wskazuje na to, że ten element odegra także ważną rolę w filmie „Pokochaj, poślub, powtórz”. Ten element, zaczerpnięty niemal z kina science-fiction może stanowić miły dodatek do sprawdzonej formuły komedii romantycznej i sprawić, że z większym zainteresowaniem sięgniemy po tytuł, gdy pojawi się już na platfformie Netflix.

Pokochaj, poślub, powtórz – obsada

W rolach głównych Sam Claflin (znany z filmów „Zanim się pojawiłaś”, „Love, Rosie”, czy serii „Igrzyska Śmierci”), Olivia Munn („Predator”, „X-Men Apocalypse”, serial „Newsroom”). Na ekranie zobaczymy także znaną z Oscarowego „Slumdoga. Milionera” i „Genezy Planety Małp” Freidę Pinto, czy Eleanor Tomlinson, najlepiej znaną z roli w serialu „Poldark - wichry namiętności”.

Pokochaj, poślub, powtórz – kiedy premiera?

Film ma trafić na platformę streamingową Netflix już w przyszły piątek, 10 kwietnia.

