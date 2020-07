Animowany serial w świecie „Star Treka” od scenarzysty „Ricka i Morty’ego z pierwszym zwiastunem

Serial „Star Trek: Lower Decks” powstaje na zlecenie platformy CBS All Access pod okiem Mike’a McMahana, scenarzysty i producenta, który współpracował przez lat z twórcami serialu „Rick i Morty”. Mcmahan jest także pomysłodwacą serialu Hulu „Solar Opposites”.

„Star Trek: Lower Decks” – fabuła

Serial animowany opowie o pracownikach technicznych w dolnych szczeblach hierarchii statku U.S.S Cerritos, który sam w sobie uznawany jest za najmniej ważny statek całej Gwiezdnej Floty. Akcja serialu ma rozgrywać się w czasie, w którym rozgrywała się akcja seriali z serii „Next Generation” oraz „Star Trek: Deap Space Nine”, czyli późnych lat XXIV wieku.

„Star Trek: Lower Decks” – zwiastun

W Internecie zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji. Prezentuje się następująco:

„Star Trek: Lower Decks” – kiedy premiera?

Serial ma pojawić się na platformie CBS All Access już 6 sierpnia. 10 odcinków pierwszego sezonu będzie emitowanych w czwartki co tydzień. Wiadomo już, że platforma złożyła zamówienie na kolejny sezon. W chwili obecnej nie wiadomo czy i kiedy produkcja trafi do Polski.

