"Kajko i kokosz" wreszcie doczekali się ekranizacji! Netflix ogłosił swój nowy serial

"Kajko i Kokosz" to kultowy polski komiks Janusza Christy, który bezskutecznie zmierza na ekran od dekad. Wreszcie po 20 latach od pierwszych prób zekranizowania przygód słowiańskich wojowników, Kajko i Kokosz trafią na ekrany. I to za pośrednictwem nie byle jakiego medium, gdyż projekt, nad którym studio EGoFILM pracuje od 2018 roku, trafił pod skrzydła giganta streamingowego. Swój udział w produkcji, promocji i dystrybucji serialu ogłosił Netflix.

Netflix postanowił sprawić wszystkim małym i dużym dzieciom nie lada prezent na Mikołajki 2020. Dzień 6 grudnia wybrał na ogłoszenie swojego nowego serialu animowanego. "Kajko i Kokosz" został stworzony przez studio EGoFILM na podstawie kultowego komiksu, którego debiut na łamach "Wieczornego Wybrzeża" datuje się na 1972 rok.

Głównymi bohaterami dzieła Janusza Christy są tytułowi Kajko i Kokosz - przyjaciele i słowiańscy wojowie, którzy na co dzień służą kasztelanowi Mirmiłowi, broniąc swej rodzimej osady przed rozmaitymi zagrożeniami. Do największych niebezpieczeństw należą ciągłe ataki Zbójcerzy pod wodzą Krwawego Hegemona, który marzy o zdobyciu Mirmiłowa. Herszt Zbójcerzy pragnie też osobistej zemsty na przyjaciołach, odkąd Kajko i Kokosz przejęli jajo, z którego wykluł się smok Miluś.

Łukasz Kłuksiewicz, który w Netflix odpowiada za pozyskiwanie treści w Europie Środkowej, jest zachwycony projektem, który ucieszy starszych odbiorców i zarazem przybliży młodszym widzom z całego świata kultową polską serię:

Ten wybór był dla nas oczywisty. "Kajko i Kokosz" to bardzo wartościowy element polskiej kultury i nasz rodzimy fenomen. Na komiksowych przygodach dzielnych wojów wychowały się całe pokolenia, dlatego też pracujemy nad serialem z ogromną ekscytacją. Cieszymy się, że w animacji kultowe postaci ożyją i nabiorą jeszcze większej wyrazistości. Jesteśmy przekonani, że za sprawą Netflix, Kajka i Kokosza polubią też widzowie na świecie.

Każdy z odcinków serialu Netfliksa będzie opowiadał odrębną historię, których wspólnym mianownikiem będzie przyjaźń łącząca bohaterów animacji. Premiera "Kajka i Kokosza" zaplanowana została na 2021 rok.

Nad serialem "Kajko i Kokosz" pracują twórcy znani w komiksowym środowisku. Są to m.in. Michał Śledziu Śledziński, Tomasz Leśniak, Marcin Wasilewski (GS Animation), Łukasz Kacprowicz (GS Animation), Robert Jaszczurowski (GS Animation), Marta Stróżycka i Aliaksandr Sasha Kanavalau, którzy odpowiadają za reżyserię "Kajka i Kokosza". Nad scenariuszem pracowali Maciej Kur i Rafał Skarżycki, z pomocą konsultantów w postaci Mike'a de Seve'a i nowojorskiego studia Baboon Animation. Autorem projektów postaci jest natomiast Sławomir Kiełbus, którego sam Janusza Christa wytypował na swojego następcę. Jak twierdzi, wychowując się na komiksach Christy, nie miał żadnego problemu z odtworzeniem jego postaci:

Przy pracy nad komiksem jak i przy projektowaniu postaci do serialu nadrzędnym celem jest dla mnie zawsze odzwierciedlenie ducha twórczości Christy. Chyba nie jest to dla mnie trudne, bo przesiąkłem tym duchem już w dzieciństwie. Wychowałem się na tych komiksach. Rysując zachowuję szacunek dla oryginału, ale unikam ślepego naśladowania stylu. Projektowanie postaci do serii jest zgoła inne niż praca nad ilustracją. W ruchomym obrazie wszelkie niedociągnięcia powstałe na tak wczesnym etapie przekładają się na jakość animacji i odbiór serialu przez widzów. Praca nad designem postaci jest też o wiele bardziej rozbudowana - konieczne było rozrysowanie pełnych obrotów postaci, widoków w perspektywie, ekspresji twarzy, charakterystycznych póz bohaterów czy mimiki ust.