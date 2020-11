Grudniowe nowości na Netflix: "Mank", "Bal", świąteczne filmy i finałowy sezon "Sabriny"

Netflix zadbał o to, by grudzień w tym roku był naprawdę gorący. W nadchodzącym miesiącu w serwisie zadebiutują m.in. "Mank" Davida Finchera, "Bal" Ryana Murphy'ego, "Niebo o północy" George'a Clooneya oraz finałowy sezon "Chilling Adventures of Sabrina". Nie zabraknie też świątecznych produkcji i polskich hitów.