Seria "Terminator" trafiła w ręce szefów platformy Netflix i wkrótce fani historii o elektronicznym mordercy z przyszłości doczekają się nowego serialu osadzonego w świecie stworzonym przez Jamesa Camerona. Tym razem produkcja będzie utrzymana w konwencji anime.

"Terminator" w wersji anime od Netflix

Dwie pierwsze części "Terminatora" są traktowane jako filmy kultowe. Kolejne próby kontynuacji przygód T-800 nie cieszyły się już takim powodzeniem jak oryginalna seria, a jej gwoździem do trumny była produkcja "Terminator: Mroczne przeznaczenie" z 2019 roku, w której próbowano reanimować markę. Niestety bez powodzenia.

Nie ma co jednak stawiać krzyżyka na "Terminatorze". Z takie założenia wyszli przedstawiciele firm Netflix, Skydance Media i Production I.G., którzy postanowili powołać do życia serial anime o zabójczych robotach z przyszłości. Jak podaje The Hollywood Reporter, producentem wykonawczym i showrunnerem nowego "Terminatora" został Mattson Tomlin - współscenarzysta nadchodzącego filmu "The Batman".

Twórca skomentował nowe przedsięwzięcie w oficjalnym oświadczeniu.

Każdy, kto wie, jak piszę, wie, że wierzę w podejmowanie wielkich wyzwań i kieruję się w tym sercem. Jestem zaszczycony, że Netflix i Skydance dały mi możliwość pracy przy "Terminatorze" w sposób, który łamie konwencje, podważa oczekiwania i świadczy o prawdziwej odwadze.

Kilka słów o nowym "Terminatorze" powiedział również Taito Okiura - wiceprezes Netfliksa do spraw anime i produkcji japońskich.

"Terminator" to jedna z najbardziej kultowych historii science-fiction, jaką kiedykolwiek stworzono. Z czasem zyskała na znaczeniu również w naszym świecie. Nowy serial animowany będzie eksplorował to uniwersum w sposób, którego nigdy wcześniej nie było. Nie możemy się doczekać, aż fani doświadczą tego niesamowitego nowego rozdziału w spektakularnej bitwie między maszynami i ludźmi.

Na razie nie zdradzono żadnych szczegółów dotyczących anime "Terminator". Trudno powiedzieć, czy w serialu zobaczymy bohaterów znanych z kinowej serii, czy produkcji telewizyjnej pod tytułem "Terminator: Kroniki Sary Connor". Nie wiadomo też, czy w obsadzie pojawią się Arnold Schwarzenegger i Linda Hamilton. Nie podano również, kiedy możemy spodziewać się premiery nowego "Terminatora".

Netflix - produkcje anime platformy streamingowej

Nadchodzący "Terminator" to niejedyna oryginalna produkcja anime odnosząca się do szerzej rozumianej popkultury, jaką zobaczymy w najbliższym czasie na Netflix. Kontynuacja słynnej serii Camerona dołączyła na listę z takimi tytułami, jak "Pacific Rim: The Black", "Godzilla Singular Point", "DOTA: Dragon's Blood", "Resident Evil: Infinite Darkness" czy "Wiedźmin: Zmora Wilka".