Nie żyje gwiazdor "Mody na sukces". Miał 92 lata, jaka była przyczyna śmierci?

Austin Stoker nie żyje. Gwiazdor Mody na sukces miał 92 lat

Jak podaje Deadline, 7 października 2022 roku odszedł Austin Stoker. Był trynidadzko-amerykańskim aktorem filmowym i telewizyjnym. Zmarł w wieku 92 lat.

Śmierć aktora potwierdziła jego żona, Robin Stoker. Przyczyną śmierci Stokera była niewydolności nerek. Zmarł w Centrum Medycznym Cedars-Sinai w Los Angeles w dzień swoich 92. urodzin.

Przed kamerą Austin Stoker zadebiutował w popularnym serialu "The Mod Squad" z 1969 roku. W kolejnych latach pojawiał się w takich produkcjach telewizyjnych, jak "Love, American Style", "The Aquarians", czy "Monty Nash". Jego debiutem na dużym ekranie był natomiast film science fiction "Bitwa o planetę małp" z 1973 roku.

W latach 70. Stoker występował w wielu produkcjach blaxploitation oraz znanych tytułach kinowych i telewizyjnych, między innymi "Trouble Comes to Town", "Szeryf McCloud", "Kojak", "The Zebra Killer", "Korzenie", "The Incredible Hulk", czy "Lou Grant". W tym okresie wcielił się też w swoją najsłynniejszą rolę - Ethana Bishopa w filmie "Atak na posterunek 13" z 1976 roku.

W późniejszych czasach kontynuował pracę przy mniejszych i większych serialach - międzynarodowo najbardziej znany był z występu w kilkunastu odcinkach opery mydlanej "Moda na sukces".Wcielił się w Mitchella Owensa. Pozostał aktywny zawodowo praktycznie do końca życia, a jego ostatnią rolą był wielebny Bishop w filmie "Give Till It Hurts" z 2022 roku.