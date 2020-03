Sophie Turner zdradziła, czego jej najbardziej brakuje po zakończeniu pracy nad "Grą o tron"

Sophie Turner niedawno udzieliła wywiadu, w którym wyjawiła dziennikarzom m.in. to, czego najbardziej jej najbardziej brakuje po zakończeniu "Gry o tron". Jej postać, Sansa Stark jako jedna z niewielu przeżyła cały serial, co oznacza, że aktorka pracowała nad serialem prawie 10 lat.

Od zakończenia "Gry o tron" minął prawie rok. Wielu aktorów zdążyło już wziąć udział w kolejnych projektach od czasu końca serialu (m.in. Kit Harington pojawi się w "The Eternals, Emilia Clarke wystąpiła w "Last Christmas"), natomiast Sophie Turner skupiła się na swoim życiu prywatnym. Aktorka wyszła za mąż za Joe Jonasa z zespołu Jonas Brothers, a także wyznała niedawno, że będzie po raz pierwszy matką.

Która postać z "Gry o tron" była najlepszym przywódcą? Ocenił to profesor Uniwersytetu Columbia

O życie prywatne i pustkę pozostawioną po zakończeniu "Gry o tron" zapytało aktorkę Elle. To właśnie tam przyznała, że brakuje jej całej atmosfery pracy i ludzi, a także potwierdziła, że jest gotowa i chętna na powrót do Westeros, jeżeli będzie taka okazja i potrzeba:

"

Brakuje mi wszystkiego, co związane z serialem. Naprawdę bardzo za tym tęsknię. Za kostiumami, za planem. Brakuje mi tego niesamowitego uczucia, które miałam, kiedy wchodziłam na plan w swoim kostiumie. To było niesamowicie wyzwalające. Brakuje mi ludzi. Naprawdę brakuje mi wszystkiego. Wróciłabym do serialu bez zastanowienia. "