Incantation na trzech koncertach w Polsce. Kultowa grupa zapowiedziała trasę jeszcze na 2021 rok

Deathmetalowi giganci z Incantation wracają do Polski. Muzycy zapowiedzieli trzy koncerty w naszym kraju, które rozpoczną trasę promującą ich najnowszą płytę.

Legenda death metalu wraca do koncertowania. Grupa Incantation ogłosiła trasę po Europie, która ma odbyć się jeszcze w tym roku. Tourne planowane wcześniej na jesień 2020, będzie promowało najnowszy krążek metalowców “Sect of Vile Divinities”. Co ciekawe, trzy pierwsze koncerty na liście odbędą się w Polsce.

Incantation na trzech koncertach w Polsce

Muzycy zapowiedzieli, że zagrają w naszym kraju:

28.10.2021 - w Warszawie w klubie Hydrozagadka

29.10.2021 - w Poznaniu w klubie U Bazyla

30.10.2021 - w Gdańsku w Drizzly Grizzly w ramach Black Danzig

Obok kultowej grupy na scenie pojawi się także Abigail Williams, black/deathmetalowy projekt założony multiinstrumentalistę Kena Sorcerona oraz Vale of Pnath - deathmetalowcy zainspirowani twórczością H.P. Lovecrafta.

Oglądaj

Incantation w Polsce. Bilety

Bilety na wydarzenia można zakupić za pośrednictwem strony ticketos.pl. Ceny wejściówek:

79zł (cena promocyjna do 2.04. 21:37 lub do wyczerpania)

89zł (cena regularna)

99zł (cena w dniu koncertu)

Bilety na gdański koncert można nabyć za pośrednictwem GoOut.pl, koncert odbędzie się w ramach Black Danzig.