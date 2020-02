Radzimir Dębski w hołdzie mistrzowi Krzysztofowi Pendereckiemu

Już 14 lutego rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na cykl koncertów „Radzimir Dębski Hommage Krzysztof Penderecki”, które odbędą się w maju, w sześciu polskich miastach. Bilety do sprzedaży regularnej trafiły 17 lutego i dostępne są w sklepach stacjonarnych sieci Empik, sklepie internetowym empik.com oraz na platformie goingapp.pl.

Radzimir Dębski – kim jest?

Syn kompozytora, Krzesimira Dębskiego oraz aktorki i piosenkarki, Anny Jurksztowicz, Radzimir Dębski swoje umiejętności w zakresie kompozycji muzycznej szlifował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. W Polsce znany jest przede wszystkim jako kompozytor muzyki filmowej do takich filmów i seriali, jak „Ranczo”, „1920 Bitwa warszawska” czy „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Za tą ostatnią został nominowany do nagrody Orły 2017, którą wygrał. Poza granicami Polski został doceniony po raz pierwszy w 2012 roku, kiedy jego remix piosenki „End of Time”, oryginalnie w wykonaniu Beyoncé, wygrał konkurs zorganizowany przez piosenkarkę i trafił na jeden z jej minialbumów.

Hommage – w hołdzie mistrzowi

W cyklu koncertów „Radzimir Dębski Hommage Krzysztof Penderecki”, artysta zaprezentuje program składający się z kompozycji własnych, mistrza Pendereckiego oraz inspirowanych jego twórczością. Krzysztof Penderecki urodził się w 1933 roku, w Dębicy. W 2012 roku The Guardian określił go najprawdopodobniej największym żyjącym polskim kompozytorem. Jego muzyka była wielokrotnie wykorzystywana przez twórców filmowych, a jego utwory można usłyszeć w takich doskonałych filmach, jak „Lśnienie” Stanley’a Kubricka, „Dzikość serca” Davida Lyncha czy „Wyspa tajemnic” Martina Scorsese. Penderecki został również doceniony w Polsce – jest kawalerem Orderu Orła Białego oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Cykl koncertów inspirowanych twórczością Krzysztofa Pendereckiego

Złożona z sześćdziesięciu dziewięciu zdolnych muzyków MyOrchestra wykona dwugodzinny koncert pod batutą dwóch wybitnych dyrygentów, Macieja Tworka i samego Radzimira Dębskiego, w sześciu polskich miastach.

Trasa koncertowa odwiedzi najlepsze sale koncertowe w Polsce:

· 17 maja 2020 – Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach,

· 19 maja 2020 – Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu,

· 20 maja 2020 – Centrum Koncertowe ICE w Krakowie,

· 21 maja 2020 – Filharmonia Narodowa w Warszawie,

· 23 maja 2020 – Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,

· 25 maja 2020 – Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.