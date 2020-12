Toto zagra w Polsce w 2021 roku. Autorzy hitu "Africa" wracają do koncertowania

Toto zagra koncert w Polsce w 2021 roku. Muzycy ogłosili powrót i obszerną trasę "The Dogz of Oz". Sprawdź szczegóły występu zespołu w naszym kraju.

Legendarna amerykańska grupa Toto wraca do Polski. Autorzy hitów takich jak "Africa" czy "Hold the Line" ponownie zagrają w naszym kraju. Trasa "The Dogz of Oz" ruszy już w 2021 roku.

Ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia panujące w większości krajów na świecie, muzycy musieli wstrzymać się ze swoimi koncertowymi planami. W 2020 roku w standardowej formie nie odbyło się niemal żadne duże muzyczne wydarzenie. Wszystko ma zmienić się w przyszłym roku.

Toto zagra koncert w Polsce w 2021 roku

W związku z tym muzycy powoli ogłaszają swoje plany na 2021 rok. Trasę koncertową zapowiedział między innymi rockowy zespół Toto. Jeśli chcecie usłyszeć ich nieśmiertelne hity na żywo, przygotujcie sobie wolne na początek sierpnia przyszłego roku.

Toto zagra w Polsce 1 sierpnia 2021 roku w hali COS Torwar w Warszawie. Bilety na koncert będą dostępne od 3 grudnia 2020 od godziny 12:00. Będzie można nabyć je za pośrednictwem strony ebilet.pl oraz eventim.pl.

Toto ruszy w trasę koncertową w 2021 roku

Steve Lukather i Joseph Williams są przyjaciółmi od dzieciństwa. Mają ze sobą długą i barwną przeszłość, której lwią część stanowi legendarna kariera muzyczna. Po skompletowaniu nowego składu muzyków (piętnastego już w historii zespołu), wykonają w COS Torwar najpopularniejsze przeboje grupy.

Na scenie zobaczymy: Johna Pierce’a (Huey Lewis i The News), perkusistę Roberta "Sputa” Searighta (Ghost-Note / Snarky Puppy, Snoop Dogg) i klawiszowca Steve’a Maggiora (Robert Jon & The Wreck, MD Heino). Do grupy dołączyli także klawiszowiec Dominique "Xavier" Taplin (Prince, Ghost-Note) i multiinstrumentalista Warren Ham (Ringo Starr).

Steve Lukather zapowiada trasę słowami:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji, którą podjęliśmy i kształtu zespołu, jaki teraz mamy. To dla nas niezwykle perspektywiczne działanie i napawa nas optymizmem na przyszłość. Jesteśmy wielopokoleniowym zespołem – chcemy dalej występować dla naszej publiczności.

Muzyk podkreślił też, że pandemia dała zespołowi do myślenia.

Zawsze się nad tym zastanawialiśmy, jednak pandemia wzmogła nasze skupienie nad tą kwestią: „co dalej”? Wielu z naszych kolegów jest już od dawna na emeryturze lub pożegnaliśmy się z nimi. My pragniemy jeszcze zawalczyć, zaznaczyć się w historii muzyki, wycisnąć z życia wszystko najlepsze, co się da. Joe jest moją inspiracją! Jest teraz w swojej szczytowej formie. Wszystkie swoje wysiłki dedykuję właśnie jemu i naszej przyjaźni. Spędziłem prawie cztery i pół dekady mojego życia w drodze i nigdy nie opuściłem żadnego ważnego dla zespołu wydarzenia.

Ze słów Lukathera wynika, że przyszłoroczna trasa Toto będzie dla muzyków bardzo ważna i sentymentalna.