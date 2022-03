Dave Grohl gra teraz metal. Posłuchaj EP-ki fikcyjnego zespołu Dream Widow

Dave Grohl żadnej współpracy i żadnego projektu się nie boi. Słynie z tego, że ma na swoim koncie naprawdę wiele muzycznych projektów, które zahaczają o różne gatunki muzyczne. Metal i Dave Grohl? Proszę bardzo! 25 marca ukazała się EP-ka projektu Dream Widow, który widzowie poznali w horrorze z Foo Fighters zatytułowanym "Studio 666".

W horrorze "Studio 666" muzycy Foo Fighters, jako fikcyjny zespół Dream Widow, przenoszą się do rezydencji Encino zanurzonej w przerażającej historii rock and rolla, aby nagrać swój nowy album. W posiadłości Dave Grohl zaczyna zmagać się z nadprzyrodzonymi siłami, które zagrażają zarówno ukończeniu albumu, jak i życiu członków zespołu.

W końcu otrzymaliśmy całą EP-kę z metalową twórczością Dream Widow. Posłuchajcie, jak prezentuje się ten materiał:

W filmie, poza członkami zespołu, którzy zagrali samych siebie, pojawiają się gościnnie m.in. Lionel Richie oraz Kerry King ze Slayera, a także światowej sławy aktorzy: Leslie Grossman ("American Horror Story"), Jenna Ortega ("Krzyk", "Opiekunka: Demoniczna królowa", serial Netflixa "Ty") czy Jeff Garlin ("Pohamuj entuzjazm").

Reżyser filmu BJ McDonnell zdradził:

"Studio 666" to idealne połączenie wszystkich rzeczy, które kocham. Rock, horror i komedia w niezwykle porywającym filmie. Jestem podekscytowany, że połączyłem siły z Foo Fighters, aby stworzyć ten oldschoolowy film. Minęły lata, odkąd widzieliśmy coś takiego jak "Help!" Beatlesów, "Head" The Monkees lub "KISS Meets the Phantom of the Park". Połączyliśmy ten vibe filmów lat 60. i 70. z horrorem i tak narodziło się «Studio 666»! Fani filmu i muzyki będą mogli spotkać się i razem cieszyć naszym dziełem.