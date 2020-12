David Hasselhoff nagrał powermetalową epkę. W sieci pojawił się też epicki teledysk do "Through the Night"

David Hasselhoff zmierzył się z metalowym repertuarem. Aktor nagrał utwór "Through the Night" z duetem Cuestack, który trafił na epkę.

Wreszcie jest. Metalowy kawałek "Through the Night" Davida Hasselhoffa i duetu Cuestack już hula po sieci. Muzyk zapowiadał premierę wyjątkowego singla w październiku, a teraz zaprezentował specjalną epkę.

David Hasselhoff i metalowy Cuestack nagrali metalową epkę

Jeśli uważasz, że jesteś za stary na rockendrolowanie, to najprawdopodobniej faktycznie tak jest. Jednak są i tacy, którzy swoją rockową duszę odkrywają dopiero wówczas, gdy przychodzi czas na emeryturę. Do takich osób należy David Hasselhoff.

Aktor stał się prawdziwą legendą dzięki roli w "Słonecznym patrolu", gdzie grał jednego z ratowników u boku Pameli Anderson. I chociaż od tamtego czasu minęło już wiele lat, a Hasselhoff zbliża się już do siedemdziesiątki, nie zamierza zakładać ciepłych kapci i zalegać przed telewizorem.

Artysta podjął współpracę z australijskim duetem Cuestack. Ich twórczość można określić muzyką z pogranicza popu, metalu i elektroniki. Hasselhoff dołączył do składu i użyczył im swojego głosu w utworze "Through the Night", który trafił na specjalną epkę.

Utwór brzmi jak powermetalowy klasyk z nutką świeżości, którą nadaje mu duet Cuestack. Kompozycja została nagrana już w 2019 roku w Wiedniu, gdzie również powstał epicki teledysk do utworu, który możecie zobaczyć poniżej.

Oglądaj

Epkę oraz merch w postaci czapek, szortów, koszulek i innych gadżetów nawiązujących do współpracy Hasselhoffa z metalowcami, możecie nabyć za pośrednictwem oficjalnej strony zespołu. Płyta z utworem "Through the Night" kosztuje zaledwie 6 dolarów.