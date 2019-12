Dlaczego Nergal woli satanizm od katolicyzmu? Muzyk wyjaśnił

Internetowy portal Loudwire znany z tematyki rockowej i metalowej podsumował ostatnią dekadę pod względem muzycznych perełek. Redaktorzy magazynu uznali, że albumem dekady jest polska płyta. Dziennikarze wyróżnili "The Satanist" Behemotha, a lider kapeli - Nergal udzielił portalowi wywiadu, w którym poruszono między innymi temat satanizmu.

Behemoth: Dlaczego Nergal woli satanizm od katolicyzmu?

Adam Nergal Darski wielokrotnie powtarzał, że szatan jest dla niego bardzo ciekawą i romantyczną postacią. Muzyk nie raz wyznał, że jest największym buntownikiem w historii, stąd inspiracje artysty, które może odnieść do swojej muzyki. W rozmowie z Loudwire, Darski rozwinął temat i wyjaśnił, dlaczego satanizm ma według niego więcej sensu niż religia katolicka, w której się wychował.

" Kiedy zacząłem czytać o założeniach satanizmu, poczułem, że ten cały koncept jest wyzwalający. Zaczęło się oczywiście od muzyki, a nie pasji do filozofii. Najpierw czytałem wywiady z artystami, a potem zainteresowałem się zgłębieniem całej ideologii. Zaczęło się od tego, że muzyka metalowa jest z natury buntownicza, a szatan jest tu najsilniejszym archetypem. Z kolei polski katolicyzm jest niezwykle płytki. Opiera się na tradycji, nie na doświadczeniach duchowych. Już jako nastolatek stwierdziłem, że mi to nie odpowiada, więc wybrałem inną drogę. Nigdy nie uważałem, że moja filozofia życiowa to odwrócony krzyż, ale teraz to jedyna broń, jakiej używam. "

Me And That Man na trasie po Polsce

Nergal póki co nie zapowiedział trasy koncertowej po Polsce z Behemothem. Jednak wszyscy fani Darskiego będą mogli zobaczyć go na scenie z innym projektem. Me And That Man powróci do polskich klubów w nowym składzie i z nowym materiałem. Muzycy już wkrótce zagrają w 9 miastach w naszym kraju.

Me And That Man - New Tour, New Songs, Same Shit 2020:

02.04 Wrocław, Zaklęte Rewiry

03.04 Szczecin, Kosmos

04.04 Gdańsk, Stary Maneż

05.04 Toruń, Lizard King

15.04 Warszawa, Palladium

16.04 Kraków, ZetPeTe

17.04 Poznań, Tama

18.04 Gostyń, Hutnik

19.04 Katowice, P23

