Jeden z współtwórców i propagatorów black metalu, Ihsahn z Emperora stwierdził niedawno, że metalowym zespołom często brakuje mroku, który on osobiście odnajduje w wielu współczesnych artystach R&B.

Artysta udzielił wywiadu magazynowi "Metal Hammer", gdzie wyjaśnił, że jara go od jakiegoś czasu komercyjne R&B i jest ogromnym fanem The Weeknda - zwłaszcza jego ostatniego albumu "Dawn FM". Ihsahn stwierdził:

Jest bardzo ciężki. Może to fakt, że jestem stary i zgryźliwy, ale mam wrażenie, że dużo współczesnego metalu nie ma pazura i niebezpieczeństwa. Słucham dużo komercyjnego R&B, jak The Weeknda. Jego muzyka jest mroczniejsza, bardziej eksperymentalna i edgy, niż większości nowych ekstremalnych zespołów.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Ihsahn komplementował bardziej mainstreamowych artystów - duże propsy dostała od niego już Billie Eilish i jej brat Finneas, którzy jego zdaniem "nie za bardzo interesują się trendami". Wokalista zaznaczył, że to dość zabawne, bo jego zdaniem dużo metalowych zespołów wręcz za bardzo się przejmuje tym, jak "powinni" brzmieć:

Jestem ogromnym fanem produkcji Finneasa. Jego minimalizm, to jak tworzy piosenki - to jest dość odważne. Wiesz w popie, ale też w ekstremalnym metalu, jest pewna grupa osób, która przejmuje się za bardzo tym, jak "powinni" brzmieć. To dziwne - przecież black metal to gatunek, który powstał właśnie przez to, że twórcy mieli kompletnie w nosie wszelkie schematy.