Jon Bon Jovi wyjaśnił, dlaczego napisał utwór o śmierci George'a Floyda. "Byłem świadkiem tworzenia historii"

2 października 2020 roku ukazał się piętnasty album studyjny zespołu Bon Jovi. Płyta miała zostać wydana wcześniej, jednak proces przedłużył się ze względu na pandemię koronawirusa. Podczas kwarantanny wokalista Jon Bon Jovi dopisał do materiału jeszcze dwie piosenki. Pierwsza z nich "Do What You Can” opisuje walkę z COVID-19, a "American Reckoning" nawiązuje do śmierci George'a Floyda.

George'a Floyda to 46-letni czarnoskóry mężczyzna, który został obezwładniony przez policjantów w sposób, który uniemożliwiał mu oddychanie. Niezależna autopsja wykazała, że wbrew wstępnym ustaleniom, to uduszenie przez "stały nacisk" było jedyną przyczyną śmierci Floyda. Wydarzenie stało się symbolem i wywołało zamieszki oraz protesty pod hasłem "Black Lives Matter".

Jon Bon Jovi. Dlaczego napisał utwór o śmierci George'a Floyda?

Jon Bon Jovi udzielił niedawno wywiadu w programie Mavericks With Ari Melber i opowiedział o przyczynach napisania utworu "American Reckoning".

Muzyk podkreślił, że widział, co się stało i nie mógł pozwolić sobie na milczenie.

Musiałem zająć stanowisko w tej sprawie. (...) Pomyślałem sobie, że jestem świadkiem historycznego wydarzenia, podobnie jak każdy, kto wtedy oglądał telewizję lub czytał wiadomości. (...) Najlepszym sposobem wyrażenie siebie w tej sytuacji, było nagranie piosenki. Musiałem być bardzo ostrożny, żeby zrobić to jak najlepiej.

Muzyk podkreślił, że praca nad utworem trwała chwilę i nie była łatwa, jednak wokaliście przyświecał konkretny cel.

Napisałem ją. Potem napisałem kolejny raz od nowa. Grałem dla wielu ludzi ze społeczności afroamerykańskiej, mam takie osoby w swoim zespole, w rodzinie, jest wśród nich wielu wpływowych autorów piosenek i artystów. Musiałem upewnić się, że robię to dobrze, ponieważ moim celem było oddanie szacunku każdemu z nich.

Dziennikarz spytał Bon Joviego, co myśli o komentarzach odnośnie jego kompozycji. Jednak muzyk wyznał, że nie czyta internetowych wpisów i stara się być daleko od krytyki zawartej w komentarzach.