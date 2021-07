Już niedługo, bo 15 października 2021 ukaże się specjalny album "50 Heavy Metal Years of Music" jednego z największych heavy metalowych zespołów w historii muzyki – Judas Priest. To najobszerniejsze wydawnictwo niewydanej wcześniej muzyki, jaką zespół stworzył ze swoich ogromnych archiwów. Płyta "50 Heavy Metal Years of Music”" została zremasterowana i zmiksowana przez Toma Alloma w studiu La Cucina W8, a za master odpowiedzialny jest Alex Wharton z Abbey Road Studios.

Judas Priest wyda ogromny box z okazji 50-lecia. Dostaniemy aż 13 płyt z niepublikowanymi utworami

"50 Heavy Metal Years of Music" ukaże się na CD oraz winylu. Co więcej wydany zostanie ekskluzywny box, który zawierać będzie 42 płyty CD. W skład tego limitowanego zestawu wchodzą wszystkie studyjne i koncertowe albumy Judas Priest oraz 13 krążków z niepublikowanymi nagraniami. Fani będą mogli go zakupić w oficjalnym sklepie Judas Priest.

Nie bez powodu ten specjalny zestaw ukazuje się właśnie teraz, kiedy zespół ma okazję świętować swoje 50-lecie z występem na Bloodstock Festival w Wielkiej Brytanii, a także jesienią wyruszy w trasę „The 50 Heavy Metal Years” po Stanach Zjednoczonych.

Judas Priest: "50 Heavy Metal Years of Music" CD: Tracklista

Let Us Prey / Call for the Priest You Don't Have to Be Old to Be Wise Fever Eat Me Alive All Guns Blazing Never the Heroes Dissident Aggressor (Live) Out in the Cold (Live) Running Wild (Live) Victim of Changes (Live at the Agora Theatre, Cleveland, 1978) The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown) (Live at Foundations Forum, London, 1981) Bloodstone (Live at The Omni, Atlanta, 1982) The Ripper (Live at Irvine Meadows Amphitheatre, Irvine, 1991) Beyond the Realms of Death (Live at The Mudd Club, New York, 1979) The Hellion / Electric Eye (Live at The Summit, Houston, 1986) Sinner (Live at New Haven Veterans Memorial Coliseum, New Haven, 1988)

Rob Halford tak wypowiedział się na temat boxu:

Wyselekcjonowany box Judas Priest, reprezentujący 50 lat heavy metalu jest największym skarbem definiującym niezachwiane zaangażowanie zespołu w utrzymanie światowego poziomu i obronę heavy metalowej wiary.

Glenn Tipton dodaje:

Jeśli istnieje jeden zestaw albumów, który powinieneś mieć w swojej heavy metalowej kolekcji, to jest właśnie ten. Jest nieśmiertelny, idealnie reprezentujący muzykę metalową od ponad 50 lat. Dumnie wytacza drogę, inspiruje wiele zespołów na przestrzeni lat. Kolekcja 42 płyt broni się sama, to spora część historii metalu i taka będzie żyć wiecznie.

Judas Priest powstał w 1970 roku w Birmingham w Anglii. W latach 70. zespół wypuścił wiele klasyków heavy metalu, takich jak „Sad Wings of Destiny” (1976), „Sin After Sin” (1977), „Hell Bent for Leather” (1978), a także koncertowe nagrania „Unleashed in the East” (1979). W latach 80. Judas Priest podbili świat, stając się gwiazdą światowej areny dzięki hitom wszechczasów „British Steel” (1980) oraz „Screaming for Vengeance” (1982).

Sukces Judas Priest kontynuowany był w latach 90., kiedy do zespołu dołączył perkusista Scott Travis, o czym świadczą takie bestsellerowe albumy jak „Painkiller” (1990), „Angel of Retribution” (2005) oraz „A Touch of Evil: Live” (2009). W 2010 roku otrzymali nagrodę Grammy w kategorii „Best Metal Performance” za utwór „Dissident Aggressor”.

W 2011 roku nowy gitarzysta Richie Faulkner dołączył do Judas Priest, zastępując KK Downinga, który odszedł z zespołu rok wcześniej. Również w tym samym roku ukazała się kompilacja „The Chosen Few”, na której znalazły się klasyki Judas Priest wybrane przez największe nazwiska z branży muzyki heavy metalowej.