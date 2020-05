Kazik na 1. miejscu notowania Turbo Top Antyradia. Wybraliście "Twój ból jest lepszy niż mój"

Premiera nowego utworu Kazika Staszewskiego łączyła się dużymi emocjami jego fanów. Muzyk nie wydał solowego albumu od 2008 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała płyta "Silny Kazik pod wezwaniem", która uzyskała w Polsce status złotej. 8 maja 2020 roku ukazał się singiel zapowiadający najnowszy krążek Kazika - "Zaraza", który będzie miał swoją premierę w czerwcu tego roku. "Twój ból jest lepszy niż mój" w zaledwie kilka dni namieszał zarówno w polskiej muzyce i mediach.

Kazik na 1. miejscu notowania Turbo Top Antyradia

Utwór jak wiele poprzednich dokonań artysty miał być krytyką zachowań obecnej władzy. W numerze Kazik podkreśla, że nie podoba mu się, iż w dobie pandemii Jarosław Kaczyński swobodnie może odwiedzać zamknięty dla reszty obywateli Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Artysta wyraził żal, że prezesa PiS nie obowiązują przyjęte zasady, a jego ból jest ważniejszy niż cierpienie "zwykłych" Polaków.

Kompozycja trafiła na listę przebojów Marka Niedźwieckiego, z której w tajemniczych okolicznościach zniknęła, co rozpętało burzę w mediach i środowisku artystycznym. Pojawiły się protesty muzyków, słuchaczy i dziennikarzy, a "Twój ból jest lepszy niż mój" powoli staje się hymnem symbolizującym sprzeciw wobec cenzury rzekomo wprowadzanej przez aktualnie rządzących.

Kontrowersyjny utwór Kazika trafił także do poczekalni notowania Turbo Top Antyradia. W zaledwie kilka dni, dzięki Waszym głosom, kompozycja poszybowała na 1. miejsce notowania. Tym samym zdetronizowała dziś najnowszy utwór "Living in the Ghost Town" The Rolling Stones oraz prześcignęła w rywalizacji Paradise Lost, Jeffa Becka i Johnny'ego Deppa oraz Ego Kill Talent.