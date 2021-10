Krzysztof Zalewski i Maria Dębska w seksownym utworze "Nie będzie romansu". Internauci są zachwyceni! [WIDEO]

Posłuchajcie, jak brzmi utwór promujący film "Bo we mnie jest seks", w którym Maria Dębska i Krzysztof Zalewski zagrali kochanków.

Artyści, zarówno na planie filmowym, jak i w studio nagraniowym, musieli zmierzyć się z legendami. Maria Dębska w filmie "Bo we mnie jest seks" wciela się w postać Kaliny Jędrusik. Jej kreacja została uznana za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową na tegorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Muzyczne zadanie też nie należało do prostych, o czym wspomniał Krzysztof Zalewski:

Jak napisać piosenkę do filmu „najeżonego” najlepszymi polskimi piosenkami autorstwa Przybory i Wasowskiego? Sprawić, by była ukłonem w stronę tamtych czasów, ale jednak brzmiała współcześnie? Miałem z tym nie lada kłopot. W warstwie muzycznej oparłem się więc na pięknym temacie Radka Łuki, który wybrzmiewa w filmie i wokół niego zbudowałem piosenkę. W warstwie tekstowej zaś w ramach preparacji obłożyłem się utworami Przybory, żeby przesiąknąć jego wrażliwością i starałem się wyobrazić sobie co mógłbym napisać dziś Kalinie Jędrusik.

Posłuchajcie zatem, jak brzmi utwór "Nie będzie romansu", który promuje film "Bo we mnie jest seks":

Pod wideo pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy internautów: "Jestem pod wrażeniem! Piosenka piękna, teledysk urzekający", "Krzysztof znowu w innym klimacie. Bardzo dobry utwór. Utalentowany artysta", jak również "Wykonanie bezbłędne". Maria Dębska komentuje:

Całe życie zajmowałam się muzyką, grą na fortepianie, ale dużo rzadziej śpiewaniem, więc był to dla mnie trochę skok na główkę. Ale czy jest w Polsce ktoś, kto nie chciałby zaśpiewać z Krzyśkiem Zalewskim i to pod dyrekcją Andrzeja Smolika? Znalazłam się w sytuacji najlepszej z możliwych.

Film "Bo we mnie jest seks": Kiedy premiera?

"Bo we mnie jest seks" to ważny fragment życia Kaliny Jędrusik, o której śmiało można powiedzieć, że jest jedną z największych ikon polskiej popkultury. To historia wzlotów i upadków jej zawrotnej kariery. Wydarzeniom z życia Jędrusik towarzyszy atmosfera szalonej zabawy środowiska ówczesnej śmietanki towarzyskiej.

Na ekranie zobaczymy także inne barwne postaci polskiej kultury: Kazimierza Kutza (Borys Szyc), Tadeusza Konwickiego (Paweł Tomaszewski) czy twórców Kabaretu Starszych Panów – Jeremiego Przyborę (Rafał Rutkowski) i Jerzego Wasowskiego (Dariusz Basiński). Film "Bo we mnie jest seks" trafi do kin 19 listopada 2021.