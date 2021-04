W zeszłym roku obchodziliśmy 40-lecia wydania ikonicznego albumu Motörhead "Ace Of Spades". Teraz nadszedł czas na album koncertowy "No Sleep ‘Til Hammersmith". Aby uczcić 40. rocznicę wydania tego niezwykłego albumu, krążek ukaże się 25 czerwca 2021 w specjalnym wydaniu deluxe. Co czeka fanów kapeli?

Motorhead wyda reedycję "No Sleep 'Till Hammersmith" z okazji 40-lecia krążka. Usłyszymy niepublikowane nagrania

Nowa reedycja koncertówki Motorhead zapowiada się bardzo ciekawie. Będą to wydane w twardej oprawie i z poszerzoną książeczką okładkową: podwójne wydanie CD w i potrójne wydanie winylowe, które zawierać będą m.in. nowy remaster oryginalnego albumu oraz utwory bonusowe, w skład których wejdą aż 3 nigdy niepublikowane wersje nagrań oraz również nigdy niepublikowany pełny koncert z Newcastle, który miał miejsce 30 marca 1981 roku, w Newcastle City Hall. Sprawdźcie, co dokładnie znajdziecie w zestawie.

Fot. materiały prasowe

Motorhead "No Sleep ‘Til Hammersmith" CD box set:

● Album ‘No Sleep ‘Til Hammersmith’, zremasterowany z taśm oryginalnych

● Nowe nagrania dodatkowe i nigdy niepublikowane nagrania z prób dźwięku

● Trzy koncerty, nagrane w całości, z których wyselekcjonowano nagrania do albumu ‘No Sleep ‘Til Hammersmith’: dwa koncerty w Newcastle City Hall z 30.03 i 29.03 oraz w Leeds Queen Hall z 28.03.1981 roku

● Historia ‘No Sleep ‘Til Hammersmith’ opowiedziana poprzez dotąd niepublikowane, jak i nowe wywiady z ludźmi, którzy byli w tamtym czasie w trasie z zespołem.

● Nigdy nie pokazywane zdjęcia i materiały pamiątkowe.

● Podwójne plakaty z trasy z 1981 roku w rozmiarach A3

● Reprodukcja przepustki koncertowej z USA z 1981 roku

● Kostka do gitary Motörhead ‘England’

● Przypinka z grafiką pochodzącą z trasy z 1981 roku po Europie

● Reprodukcja biletu na koncert w Newcastle City Hall

● Pocztówka z ulotką koncertową z Port Vale

Tuż po wydaniu płyty, 27 czerwca 1981 roku, kiedy "No Sleep ‘Til Hammersmith" weszła na pierwszą pozycję list przebojów w UK Lemmy Kilmister powiedział:

Wiedziałem że to właśnie koncertowa płyta będzie tą najlepszą, bo my jesteśmy koncertowym zespołem. Nie da się po wysłuchaniu naszych płyt zorientować się jacy jesteśmy naprawdę. Musisz nas zobaczyć na żywo.

"No Sleep ‘Til Hammersmith" był pierwszym i jedynym numerem jeden w UK zespołu. Nazwa albumu wzięła się z napisu na jednej z ciężarówek i odnosiła się do 32 koncertów, które zagrali w trasie z tylko dwoma dniami przerwy. Lista utworów na płycie zawiera trzy piosenki z "Ace Of Spaceds", pięć z "Overkill" i jeden, tytułowy z "Bomber" oraz dwie z albumu debiutanckiego.