Nie żyje ikona kanadyjskiego punk rocka. Mr. Chi Pig miał 57 lat

Kendall Stephen Chinn to kanadyjski wokalista i artysta punk rockowy najbardziej znany pod pseudonimem Mr. Chi Pig. Występował jako lider grupy SNFU od 1981 roku. Formacja jest uznawana w Kanadzie za kultową grupę hardcore punkową, a jej twórczość niejednokrotnie była umieszczana w rankingach najlepszej miejscowej muzyki.

Mr. Chi Pig nie żyje, był ikoną punk rocka

Ken Chinn czyli Mr. Chi Pig stał na czele grupy, był wokalistą, autorem tekstów oraz ekscentrycznym artystą, którego styl trudno porównać z jakimkolwiek innym. Mężczyzna zmarł 16 lipca 2020 roku.

O śmierci muzyka doniosły zagraniczne media takie jak Edmonton Journal czy CBC News. Dave Bacon, członek zespołu SNFU podzielił się tą smutną wiadomością na swoim Facebooku. Mr. Chi Pig miał 57 lat, a jego oficjalna przyczyna śmierci nie jest została jeszcze ujawniona.

Grupa SNFU po śmierci swojego lidera opublikowała utwór "Cement Mixer (to all my beautiful friends) i pożegnała tym samym wokalistę.

" Dusza Mr. Chi Piga uleciała. Chciał, żeby jego przyjaciele i fani cieszyli się tą piosenką, którą napisał kiedyś dla wszystkich. "

Ken Chinn urodził się w Edmonton w 1962 roku. Wraz z Markiem i Brentem Belke, Evanem C. Jonesem i Warrenem Bidlockiem założyli SNFU 19 lat później. Nazwa oznacza "Society's No Fucking Use". Poza śpiewaniem i tworzeniem tekstów, artysta odpowiadał także za niemal całą oprawę graficzną do wczesnych płyt SNFU. Ostatnie lata życia spędził na prowincji w Kolumbii Brytyjskiej.