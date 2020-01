Nie żyje perkusista Corrosion of Conformity, Reed Mullin

Reed Mullin był jednym z założycieli sludge-metalowego zespołu Corrosion of Conformity. Grupa powstała w 1982 roku z inicjatywy perkusisty, basisty Mike'a Deana oraz gitarzyzsty Woody'ego Weathermana. Mullin w ostatnich latach opuścił wiele koncertów formacji ze względu na swoje problemy zdrowotne.

Nie żyje Reed Mullin, perkusista Corrosion of Conformity

Perkusista w 2016 roku doznał alkoholowego ataku padaczki. W związku z jego poważnymi kłopotami z nadużywaniem napojów wyskokowych, koledzy podjęli decyzję, że muzyk musi opuścić szeregi zespołu. Jego miejsce w kapeli zajął John Green.

Muzycy Corrosion Of Conforminty poinformowali za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że stało się to, czego od lat się obawiali. Reed Mullin zmarł. Przyczyna jego śmierci nie została podana do oficjalnej informacji. Zespół pożegnał przyjaciela wzruszającymi wpisami:

" Reed, to niesamowicie ciężka sprawa powiedzieć "żegnaj" przyjacielowi, bratu, muzycznemu pionierowi.

Przekazujemy naszą miłość i kondolencje rodzinie, przyjaciołom oraz fanom, którzy będą za nim tęsknić. Dziękujemy za twoją muzykę. "

Latem 2019 roku Mike Dean udzielił wywiadu, w którym zadeklarował, że miejsce za perkusją czeka na Reeda. Muzyk podkreślił, że Mullin musi zająć się sobą i "zebrać do kupy", zanim ponownie wróci do grania.

" Drzwi dla niego zawsze będą otwarte. Jednak jeśli się nie ogarnie, no to cóż. Ludzie muszą chcieć sami sobie pomóc. Nie możesz na nich naciskać, żeby wyjść z problemów, musisz sam tego chcieć. "

