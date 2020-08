Nie żyje perkusista kultowego, polskiego blackmetalowego zespołu Imperator

Imperator to prekursor polskiego black metalu. Zespół został założony w 1984 roku przez gitarzystę Piotra "Bariela" Tomczyka i perkusistę Tomasza "Adriana" Śliwińskiego w Łodzi. Mimo sukcesów, nagrania trzech demówek i debiutanckiego albumu "The Time Before Time", grupa szybko zakończyła działalność. Powrócili na chwilę w 1995 roku, a w 2004 wydali kompilację wcześniejszych nagrań. Zespół reaktywował się w 2018 roku z okazji trasy koncertowej Merry Christless. Muzycy wystąpili u boku składów takich jak Behemoth, Batushka czy Bolzer.

Nie żyje Karol Skwarczewski, perkusista Imperatora

Karol "Carol" Skwarczewski był trzecim perkusistą Imperatora. Kiedy "Adrian" opuścił zespół, zastąpił go "Moloch", który nagrał z kapelą sławne demo "Eternal Might". W trakcie koncertów promujących materiał, bębniarz uznał, że nie odnajduje się w gatunku i opuścił zespół. Wówczas miejsce za perkusją zajął jego młodszy brat - Karol Skwarczewski.

20 sierpnia 2020 roku Imperator opublikował czarno-białe zdjęcie kolegi na swoim Facebooku. Muzycy poinformowali, że Karol Skwarczewski nie żyje.

Przyczyny śmierci perkusisty nie są znane. Muzyk miał 51 lat.