Nie żyje perkusista legendarnej grupy punkowej Poison Idea. Amerykański muzyk miał 50 lat

Nie żyje Steven Hanford znany jako Thee Hippy lub Slayer Hippy. Perkusista grał w zespołach takich jak Poison Idea, Fetish czy Accused A.D. Zostanie zapamiętany jako muzyk z wyrafinowaną techniką gry rzadko spotykaną w hardcore punku.

Hanford zmarł w wieku 50 lat z powodu zawału serca. Informację potwierdziła wytwórnia grupy Fetish, Blackhouse Records.

" Świat stracił dziś niesamowitą osobę. To brzmi tak nierealnie. Steve miał wyrazistą osobowość, nie wspominając o tym, że przez lata grał na bębnach i produkował utwory zasługujące na miano legend, niezapomniane i historyczne. "

Nie żyje Steven Hanford, perkusista Poison Idea

Muzyk był najbardziej znany ze swojej pracy w Poison Idea, hardcorepunkowej formacji z Oregonu utworzonej w 1980 roku. Perkusista dołączył do kapeli w 1987 roku. Pod koniec lat 90. Hanford opuścił zespół i próbował swoich sił w innych składach. Udało mu się jednak wziąć udział w sesjach nagraniowych do "War All the Time" i "Feel the Darkness". Tym samym bębnił w szeregach Poison Idea u szczytu ich komercyjnego sukcesu.

Hanford swój pierwszy zestaw perkusyjny otrzymał w wieku 8 lat i od tamtej pory ćwiczył grę na perkusji. Dorastał słuchając Black Sabbath, AC/DC i Rush oraz zmagał się ze swoimi osobistymi demonami. Gdy dołączył do Poison Idea miał już poważne problemy z narkotykami. Muzyk deklarował, że pierwszy kontakt z marihuaną miał w tym samym wieku, w którym dostał perkusję.

Perkusista wyznawał w wywiadach, że miał depresję, która była konsekwencją wykorzystywania seksualnego. Trudne przeżycia zaprowadziły muzyka w objęcia używek. Z uzależnienia wyszedł dopiero w więzieniu, gdzie trafił w 2008 roku za napaść z bronią w ręku.

Podczas pobytu w zakładzie karnym Hanfordowi nie tylko udało się rzucić narkotyki, ale też wyprodukować i nagrać 13 albumów z innymi więźniami. Przed śmiercią muzyk grał w szeregach thrashmetalowców z Seattle - Accused A.D.