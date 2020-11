Oto nieznany wcześniej utwór Roxette. Zapowiada płytę dedykowaną zmarłej Marie Fredriksson

W sieci pojawił się utwór "Piece of Cake" - jak twierdzi Per Gessle to ostatnia piosenka nagrana przez Roxette. Utwór doczekał się także teledysku, który możecie zobaczyć poniżej.

Roxette - "Piece of Cake". Zapowiedź płyty dedykowanej Marie Fredriksson

Od śmierci Marie Fredriksson już 9 grudnia minie rok. Wokalistka była uwielbiania przez fanów Roxette i to właśnie jej pamięci będzie poświęcony album kompilacyjny formacji. Znajdą się na nim między innymi niepublikowane dotąd utwory Roxette.

Jak czytamy w opisie nagrania, "Piece of Cake" to obok "Let Your Heart Dance With Me" jeden z ostatnich ekskluzywnych nagrań w archiwum Roxette. To świetny kawałek do zabawy, z którego płynie popowa energia i fantastyczny wokal Marie. Jak opisuje kawałek Per Gessle:

Album "Good Karma" powstawał w nieskończoność. Pod koniec pracy wszyscy byliśmy tak wyczerpani, że nie dokończyliśmy tego utworu. Jednak słuchając go po latach, zdałem sobie sprawę, że mam wszystkie fragmenty, których potrzebuję. Jedyne co pozostało do zrobienia to dobry mix.

Rzeczonym mixem zajął się Ronny Lahti, który według Gessle ma idealne ucho i zawsze sprawia, że muzyka brzmi spektakularnie. Także z jego pracy przy "Piece of Cake" Per wydaje się być zadowolony.

Roxette - "Bag of Trix". Kiedy premiera płyty?

Premierę kompilacji Roxette dedykowaną Marie Fredriksson zaplanowano na 11 grudnia 2020 roku. Wydania cyfrowe z kolei zaczną ukazywać się od 30 października. Na krążkach znajdziemy aż 47 utworów. 28 z nich nigdy wcześniej nie zostały opublikowane.