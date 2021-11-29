Płyty Black Sabbath i Slayera w Biedronce. Jakie albumy możecie kupić na Mikołajki?
Biedronka znowu sprzedaje albumy CD w atrakcyjnej cenie. Jakie tytuły znajdziecie w sklepach?
W sieci sklepów Biedronka pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie 19,99 zł. W ofercie między innymi wydawnictwa takich wykonawców jak Black Sabbath, Scorpions, Queen i Nirvana. Sprawdźcie, jakie płyty możecie kupić na Mikołajki.
Tanie płyty CD w Biedronce na Mikołajki. W ofercie m.in. Queen, Black Sabbath i Slayer
Zbliżają się Mikołajki i Gwiazdka, warto już teraz pomyśleć, jakie płyty ucieszą naszych najbliższych. Od 29 listopada w sieci sklepów Biedronka możecie znaleźć albumy w promocyjnej cenie. Fanów mocniejszych brzmień na pewno zainteresują krążki Black Sabbath, The Rolling Stones, Slayera czy Grety Van Fleet. W sklepach znajdziecie również płyty ABBY, Lany Del Rey, Enigmy czy Sanah. Nie zabraknie też składanek.
Oferta dostępna jest do 12 grudnia 2021 lub do wyczerpania zapasów. Sprawdźcie pełną listę dostępnych albumów w Biedronce.
- 2PAC - BEST OF 2PAC - PT. 2: LIFE
- ABBA - 18 HITS
- BRYAN ADAMS - MTV UNPLUGGED
- ANNA WYSZKONI - THE BEST OF: NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ HITU
- BLACK SABBATH - DEHUMANIZER
- BLACK SABBATH - THE END
- ANDREA BOCELLI - INCANTO
- JOHN COLTRANE - DUKE ELLINGTON & JOHN COLTRANE
- CHRIS CORNELL - SONGBOOK
- THE CURE - WISH
- MILES DAVIS - THE COMPLETE BIRTH OF THE COOL
- DEEP PURPLE - THE BEST OF DP IN THE 80'S
- LANA DEL REY - VIOLET BENT BACKWARDS OVER THE GRASS
- DIRE STRAITS - COMMUNIQUE
- DIRE STRAITS - ON THE NIGHT
- EMINEM - THE EMINEM SHOW
- ENIGMA - LOVE SENSUALITY DEVOTION
- EVANESCENCE - THE OPEN DOOR
- GUNS N' ROSES - APPETITE FOR DESTRUCTION (REMASTERED)
- IMAGINE DRAGONS - SMOKE + MIRRORS (PL)
- KELLY FAMILY - WE GOT LOVE (PL)
- LENNY KRAVITZ - GREATEST HITS
- LIMP BIZKIT - CHOCOLATE STARFISH & THE HOTDOG
- LIMP BIZKIT - SIGNIFICANT OTHER
- MARILYN MANSON - ANTICHRIST SUPERSTAR
- MARILYN MANSON - HOLY WOOD
- MEGADETH - COUNTDOWN TO EXTINCTION
- MEGADETH - SUPER COLLIDER
- ENNIO MORRICONE - FILM MUSIC 1966-1987
- NIGHTWISH - HIGHEST HOPES-THE BEST OF NIGHTWISH
- NIRVANA - INCESTICIDE
- NIRVANA - MTV UNPLUGGED IN NEW YORK
- OFFSPRING - GREATEST HITS
- QUEEN - A NIGHT AT THE ODEON
- QUEEN - QUEEN
- ROLLING STONES - STICKY FINGERS (REMASTER 2009)
- SANAH - IRENKA
- SCORPIONS - WIND OF CHANGE: THE COLLECTION
- SLAYER - CHRIST ILLUSION
- ALVARO SOLER - MAGIA
- SOUNDGARDEN - KING ANIMAL
- SOUNDTRACK - GODFATHER
- SOUNDTRACK - MARVEL'S GUARDIANS OF THE GALAXY: COSMIC MIX VOL.1
- SOUNDTRACK - STRAŻNICY GALAKTYKI (GUARDIANS OF THE GALAXY) VOL.2 (PL)
- STING - ...ALL THIS TIME
- STING - THE BEST OF 25 YEARS
- LINDSEY STIRLING - WARMER IN THE WINTER (PL)
- THIN LIZZY - WILD ONE - THE VERY BEST OF THIN LIZZY
- UB40 - THE BEST OF UB40 VOL 1
- URSZULA - CUD NADZIEI
- VAN HALEN - A DIFFERENT KIND OF TRUTH
- VANGELIS - ODYSSEY-THE DEFINITIVE COLLECTION
- BRAVO HITS CHRISTMAS
- PRZEBOJOWE ŚWIĘTA
- ŚWIĘTA, ŚWIĘTA
- AMY WINEHOUSE - LIONESS: HIDDEN TREASURES
- GRETA VAN FLEET - THE BATTLE AT GARDEN'S GATE
- IL DIVO - FOR ONCE IN MY LIFE
- 59. THE WEEKND - THE HIGHLIGHTS
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