Polski album trafił na listę 10 najlepszych metalowych płyt 2020 roku brytyjskiego "Metal Hammer"

Już za dwa tygodnie koniec 2020 roku. Chociaż to tylko data, wielu z nas ma nadzieję, że wraz z grudniem skończy się pechowe 12 miesięcy. Dla branży muzycznej był to szczególnie trudny czas ze względu na pandemię koronawirusa i brak możliwości koncertowania lub jego bardzo duże ograniczenie. Jednak przymusowy urlop wielu wykonawców wykorzystało na nagranie nowego materiału.

A 2020 rok zaowocował wieloma perełkami. Czytelnicy Antyradia - czyli Wy - wybrali już swoją ulubioną płytę rockową 2020. Jednak zestawień i podsumowań ostatnich miesięcy ciągle przybywa. Tym razem swój ranking opublikował "Metal Hammer".

Redakcja brytyjskiego magazynu muzycznego "Metal Hammer" wybrała 10 najlepszych deathmetalowych krążków, które ukazały się w 2020 roku. Na liście pojawili się prawdziwi giganci, a jedno z miejsc zajęła polska płyta - "Solitude in Madness" Vadera.

Dwunasty album studyjny formacji Vader ukazał się 1 maja 2020 roku pod barwami wytwórni Nuclear Blast. Redakcja "Metal Hammer" umieściła materiał na 7. miejscu swojego zestawienia argumentując wybór słowami:

Po wydanym w 2016 roku "The Empire" polscy weterani z Vadera ponownie połączyli się ze swoimi thrashowymi korzeniami i zagrali z niesamowitą zaciekłością. Po raz pierwszy od 1992 roku i płyty "The Ultimate Incantation" muzycy nagrali materiał w Wielkiej Brytanii. Jest on wypełniony dwuminutowymi kontretnymi, monstrualnymi utworami. To najlepsze dzieło zespołu od przeszło dekady.