Popularny zespół zmienia nazwę, ze względu na skojarzenia z niewolnictwem

W specjalnym komunikacie, wystosowanym w social mediach, członkowie zespołu Lady Antebellum ogłosili, że ostatnie wydarzenia, związane z protestami w USA otworzyły im oczy na to, że ich oryginalna nazwa może mieć złe konotacje.

Kontrowersyjny termin Antebellum

Wywodzący się z łaciny termin „antebellum” oznacza bowiem „przed wojną” i zwykle odnosi się do południa Stanów Zjednoczonych z okresu przed Wojną Secesyjną. Mówi się, że sformułowanie to można można czytać jako romantycyzowanie życia na plantacjach, które na dodatek całkowicie neguje problem niewolnictwa, skupiając się na pozytywnych aspektach tamtych czasów.

Oświadczenie zespołu

Ostatnie wydarzenia, związane z protestami przeciwko brutalności policji i poparcia dla ruchu Black Lives Matter, wedle członków zespołu otworzyły im oczy na niefortunne użycie swojej nazwy.

" „(…) w ostatnich tygodniach nasze serca zostały poruszone, a nasze oczy szeroko otwarte na niesprawiedliwość, nierówność oraz uprzedzenia względem ciemnoskórych kobiet i mężczyzn. (…)” "

Wspominają także, że gdy rozpoczynali swoją muzyczną drogę prawie 14 lat temu, nazwali swój zespół Lady Antebellum ze względu na południowy styl domu, w którym robili pierwsze grupowe zdjęcia. Jako muzykom, nazwa ta przypominała im o gatunkach, które narodziły się na południu i miały wpływ na ich rozwój: południowy rock, blues, R&B, Gospel i oczywiście muzyka country.

" „Jest nam niezmiernie przykro i jesteśmy zawstydzeni, że nie wzięliśmy pod uwagę związków tej nazwy z czasem przed Wojną Secesycjną, który związany był z niewolnictwem. Jest nam niezmiernie przykro z powodu bólu, który mogliśmy w ten sposób zadać. Przepraszamy każdego kto mógł poczuć się w niebezpieczeństwie, niedostrzeżonym bądź niedoceniony. Wywołanie bólu nie było naszą intencją, ale nie zmienia to faktu, że mogło go wywołać. Dzisiaj mówimy więc o tym głośno i decydujemy się na zmianę" – możemy przeczytać w specjalnym komunikacie. "

Poszukując nazwy dla swojej grupy, mężczyzna zwrócił uwagę na zdjęcia, które zrobili w trakcie sesji promocyjnej w pięknym domu.

" „Mieliśmy nazywać się Springdale albo coś w tym stylu, ale nazwy tak trudno się wymyśla” – zdradził lider zespołu Charles Kelley. "

" "Stary, jaki to piękny dom w stylu Antebellum. Może mieszka w nim jakiś duch? Lady Antebellum? Uznaliśmy, że brzmi to świetnie, trochę w stylu rocka z Południa, a my nagraliśmy akurat kawałek w takim stylu. Poza tym nazwa Beatles była już zajęta" – zdradził w jednym z wywiadów frontman. "

Decyzja o zmianie nazwy następuje krótko po tym jak platforma streamingowa HBO MAX zdecydowała się usunąć ze swojej platformy film „Przeminęło z wiatrem”, gdyż pokazywał przestarzały obraz rzeczywistości i utrwalał przebrzmiałe stereotypy. Warto podkreślić, że produkcja ma wrócić do serwisu, z odpowiednim omówieniem kontekstu historycznego.

Co ciekawe „Antebellum” to także tytuł horroru z Janelle Monae, opowiadający o młodej pisarce, która w niewyjaśnionych trafia do przeszłości z czasów Wojny Secesyjnej, gdzie musi poradzić sobie z niesprzyjającą rzeczywistością. Horror ma dzięki temu pokazywać jak pod pewnymi względami zmieniła się sytuacja w USA, a jak pod innymi została dokładnie taka sama.

