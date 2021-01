29 stycznia 2021 ukazała się nowa płyta Stevena Wilsona. "The Future Bites" to eksploracja rozwoju ludzkiego mózgu w dobie internetu. To nie tylko szósty album studyjny, to także portal do świata wymyślnego designu konceptualnego na najwyższym poziomie, skrojonego dla ultranowoczesnego konsumenta.

Posłuchaj nowego albumu Stevena Wilsona "The Future Bites"

Podczas gdy wydane w 2017 „To The Bone” konfrontowało takie ważkie światowe tematy jak post-prawda i fake newsy, "The Future Bites" umiejscawia słuchacza w świecie uzależnień XXI wieku. Na tej płycie trwają bardzo publiczne eksperymenty mające na celu zbadanie wpływu technologii na nasze życie. Od niczym nie nadzorowanej terapii na sprzedaż, manipulujących mediów społecznościowych i utraty indywidualności, "The Future Bites" to mniej ponura wizja zbliżającej się dystopii, a wciągający opis tego, co tu i teraz.

Muzycznie „The Future Bites” to elektroniczne dźwięki wypaczone przez ludzką interwencję („King Ghost”), strzelista akustyka, która szybuje prosto w stratosferę („12 Things I Forgot”), nieustępliwe basowe groove’y („Follower”) i gęsty funk („Eminent Sleaze”). To najbardziej konsekwentne dokonanie w dotychczasowym dorobku Stevena Wilsona. Nagrania odbyły się w Londynie, a współproducentami krążka są sam artysta oraz David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything).

W świecie cyfrowym "The Future Bites" to otwarte drzwi do świata rządzonego przez konsumpcję, gdzie wszystko da się zmonetyzować i nic nie jest zbyt nietypowe, by nie wystawić tego na sprzedaż. Zainspirowane takimi wyjątkowymi artefaktami XXI-wiecznej cywilizacji jak blok ceramiczny Virgila Abloha czy butelkowane kanadyjskie powietrze Vitality Air, "The Future Bites" to w pełni zaprojektowany świat konsumencki, który jest dostępny i uzależniający dla wszystkich, od niedzielnego fana po hardkorowego kolekcjonera.