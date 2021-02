Tony Iommi z Black Sabbath o wierze w Boga i duchy. "Wierzę, bo widziałem kilka"

Grupę Black Sababth uważa się za pierwszy zespół heavymetalowy na świecie. Istnieją też opinię, że wszystkie riffy zostały już stworzone przez Tony'ego Iommiego, a muzyka, która pojawia się w późniejszych latach to tylko kombinacje tego, co wymyślił gitarzysta.

Zespół w czasach początków działalności wyróżniał się na rynku muzycznym bardzo ciężkim brzmieniem, mrocznymi tekstami oraz wizerunkiem. Odwrócone krzyże czy nawiązywanie do tematyki czarownic, przyciągało do artystów fanów okultyzmu. Członkowie formacji nigdy nie zagłębiali się w pseudonaukę, jednak czerpali wiele z jej estetyki.

W jednym z wywiadów dla magazynu Classic Rock, Tony Iommi został zapytany o swoje życie duchowe. Zamiast wywodów o gitarowych riffach, muzyk opowiedział, dlaczego wierzy w duchy.

Duchy istnieją. Wiem, bo widziałem kilka. Zresztą nie tylko ja, wszyscy widzieliśmy. Wynajęliśmy Zamek Clearwell i ćwiczyliśmy w lochach, nikogo poza nami tam nie było. Jednak wchodząc po schodach, zobaczyliśmy postać, która weszła do zbrojowni. Razem z Ozzym spytaliśmy, kto tam jest. Weszliśmy do środka i nikogo nie było w pomieszczeniu. Pokój miał tylko jedne drzwi, żadnych okien. Szukaliśmy wszędzie, sprawdziliśmy też, czy nie było tam ukrytych kamer i ktoś nas nie nabiera. To wszystko było bardzo dziwne.