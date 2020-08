Varg Vikernes nie lubi Polski. Umieścił nasz kraj na liście znienawidzonych nie bez powodu

Varg Vikernes to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci w świecie black metalu. Chociaż niewątpliwie zawdzięczamy mu rozwój gatunku, muzyk ma na koncie również podpalanie kościołów czy zabójstwo kolegi z Mayhem, Øysteina "Euronymousa" Aarsetha, za które artysta trafił do więzienia na 21 lat. Co ciekawe, w 2013 roku artysta został po raz kolejny zatrzymany. Tym razem podejrzewano go o planowanie rozboju i posiadanie nielegalnych materiałów wybuchowych. Varg ma niekwestionowany talent, jednak niestety coraz częściej kojarzony jest przede wszystkim ze swoimi skrajnymi, nacjonalistycznymi poglądami, które już lata temu wjechały mu za mocno...

Varg Vikernes nienawidzi Polski

Muzyk Burzum cieszący się szacunkiem na scenie metalowej po 30 latach stał się raczej obiektem kpin i memiczną postacią, którą mało kto traktuje poważnie. Chociaż nadal istnieją na świecie wyznawcy jego przedziwnych teorii, to jednak większość fanów separuje kontrowersyjną postać od jej twórczości. Czym tym razem zaskoczył Varg?

Vikernes udostępnił za pośrednictwem swojego Twittera osobliwy łańcuszek. W dobie nasilonej walki z rasizmem i uprzedzeniami wynikającymi chociażby z pochodzenia, muzyk postanowił opublikować listę państw, których nie lubi. Okej, sprawdźmy na kogo padło.

Na szczycie zestawienia znalazł się Izrael, tuż za nim pojawiły się Stany Zjednoczone, a brązowy medal nienawiści Varga otrzymały Indie. Na liście znalazła się także Polska.

Jeden z followersów nie rozumiał, dlaczego Varg czuje niechęć akurat do kraju nad Wisłą. Zapytał go w komentarzu, co sprawiło, że umieścił Polskę w zestawieniu.

" To społeczni, nacjonalistyczni, chrześcijańscy fanatycy, którzy obwiniają wszystkich dookoła za swoją głupotę. I którzy obwiniają Niemców za zło całego świata. "

Odpowiedzi muzyka zdecydowanie nie można zaliczyć do taktownych i poprawnych politycznie, jednak co ciekawe z jego słowami zgadza się także wielu Polaków. Opinie o kontrowersyjnej wypowiedzi Varga możecie poczytać chociażby na fanpage'u "Daily Cancer - memy z metalem", gdzie trafił screen z Twittera.