Within Temptation udostępnił singiel "The Purge". Jak brzmi nowy kawałek od holenderskiego zespołu?

Within Temptation opublikował utwór "The Purge" - jest to kolejny po "Entertain You" singiel promujący nadchodzące wydawnictwo. "Entertain You" znalazł się na pierwszej pozycji listy Billboard Mainstream Rock Indicator Chart w kategorii “Most Added Songs”. Czy nowy kawałek odniesie podobny sukces?

Within Temptation podzielił się nowym singlem "The Purge"

Tematyka "The Purge" obraca się wokół autorefleksji i poszukiwania odkupienia. Posłuchajcie, jak brzmi nowy utwór od Within Temptation:

Oglądaj

Sharon den Adel tak się wypowiada na temat nowego singla:

Nikt nie przechodzi przez życie bez blizn albo bez zadawania ran innym, a zawsze będą pojawiały się chwile w twoim życiu, kiedy będziesz kwestionować swoje wybory. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że popełniłeś błędy, wyrządzając krzywdę nie tylko innym, ale i sobie. Wyznanie i przyznanie się do tych błędów oraz zaakceptowanie ich, to może być bardzo bolesny proces, ale jest konieczny, gdy brzemię staje się zbyt ciężkie.

W ciągu ostatnich kilku lat zespół Within Temptation osiągnął szczyt swoich możliwości zarówno pod względem koncertowym, jak i twórczym. Teraz przyszedł czas na nowe wydawnictwo, które może okazać się przełomowe w historii grupy.

Within Temptation zagra w Polsce

Within Temptation pojawi się w naszym kraju 11 czerwca 2021 roku na PGE Stadionie Narodowym. Zespół będzie gościem specjalnym Iron Maiden podczas tournée Legacy of the Beast 2021, która rozpocznie się w Polsce.