Amerykanie pozazdrościli Europejczykom i zrobią swoją wersję Konkursu Eurowizji

„America’s Song Contest” ma zadebiutować w 2021 roku i być konkursem muzycznym, w którym reprezentanci z każdego z 50 stanów USA będą konkurować ze sobą o tytuł najlepszego wykonawcy.

Na wstępie warto zauważyć też, że Amerykanie nie są jedynymi spoza Europy, którzy pokochali szaloną energię Eurowizji. Od.2015 roku w konkursie biorę przecież udział reprezentanci Australii, która po prostu zgłosiła się do producentów, mówiąc, że również chce brać udział w konkursie. Rozwiązanie Amerykanów jest jednak zgoła odmienne.

Ogłoszeniu konkursu towarzyszy krótki zwiastun, stanowiący w zasadzie celebrację samej oryginalej Eurowizji. Materiał prezentuje się następująco:

Jak podaje portal Variety, który jako pierwszy poinformował o nowym projekcie, „America’s Song Conterst” powstał w głowie producenta Christer Björkman, który w 1992 reprezentował Szwecję na Konkursie Eurowizji.

„Eurowizja była moim wymarzonym projektem, odkąd byłem dzieckiem. To ogromny przywilej mieć teraz szansę wykorzystać wszystko, co kocham w tym formacie telewizyjnym i przerobić go od podstaw, aby pokazać go nowej publiczności, który nie posiada jeszcze z nim wspomnień” – powiedział w rozmowie z Variety. "