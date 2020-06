Bogacz ukrył w górach skrzynię pełną złota. Po 10 latach odnaleziono skarb. Ile jest wart?

Co ludzie są w stanie zrobić dla pieniędzy? Podpowiadamy: prawie wszystko. Dowodem mogą być 10-letnie poszukiwania skarbu ukrytego przez Forresta Fenna, podczas których zginęło pięć osób. W końcu jednak udało się odnaleźć skrzynię wypełnioną kosztownościami.

Odkryto skarb Forresta Fenna. Jaka jest jego wartość?

W 2010 roku ukazała się książka złożona z krótkich opowiadań z życia pilota, handlarza dziełami sztuki, kolekcjonera antyków i pisarza w jednej osobie, zatytułowana "The Thrill of the Chase: A Memoir". W biografii znalazł się poemat, w którym Fenn zachęcił czytelników do poszukiwania ukrytego przez niego w Górach Skalistych skarbu - XII-wiecznej skrzyni pełnej złota, klejnotów, biżuterii i innych cennych artefaktów. W rymowanym dziełku zawarł wszystkie wskazówki potrzebne śmiałkom do odnalezienia skrzyni wartej małą fortunę. Nie było to jednak wcale takie proste.

Fenn postanowił zorganizować zabawę, bo liczył na to, że obudzi we współcześnie żyjących ludziach żyłkę awanturnika rodem z pirackich opowieści. Udało mu się, bo w ciągu 10 lat wielu poszukiwaczy przygód wyruszyło na nie do końca bezpieczną wyprawę. Osoby, które zdecydowały się na wzięciu udziału w próbie odkrycia skarbu, wiedziały na pewno dwie rzeczy - skrzynia została ukryta w okolicach miasta Santa Fe w Nowym Meksyku i jeśli uda im się ją znaleźć, znacznie się wzbogacą.

Chociaż wielu uważało, że skarb Fenna jest jednym wielkim oszustwem, nie zabrakło osób, które mimo wszystko wyruszyły na wyprawę w Góry Skaliste. Łącznie w poszukiwaniach skrzyni wzięło udział ponad 350 tysięcy osób z całego świata. Niestety w ciągu dekady poszukiwań doszło do pięciu wypadków śmiertelnych. Ostatnia ofiara zmarła w marcu 2020 roku. Jak podaje gazeta "Santa Fe New Mexican", po 10 latach jednemu z poszukiwaczy udało się rozwikłać zagadkę, pokonać trasę i odnaleźć skarb. Dokonano tego 6 czerwca 2020 roku.

Odnalezienie skarbu na swojej stronie internetowej potwierdził również Fenn. Osoba, która znalazła skrzynię jako dowód, wysłała organizatorowi zabawy zdjęcie znaleziska. Zgodnie z założeniami zabawy, nie zdradzono tożsamości szczęśliwca, który mógł poczuć się jak prawdziwy Indiana Jones. Nie potwierdzono też, gdzie Fenn ukrył skarb. Zawartość skrzyni jest szacowana na około 2 miliony dolarów.

