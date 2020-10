Jasnowidz Jackowski: "Nie będzie jeszcze Świąt, a na ulicach będą czołgi!"

Krzysztof Jackowski nie ma dobrych wieści i podkreśla, że sam jest zaniepokojony. Jak twierdzi wróżbita, to właśnie listopad będzie miesiącem zmian. Zdaniem Pana Krzysztofa największy wpływ na losy świata i Polski ma mieć wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna jest przekonany, że wygra Donald Trump.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Wróżbita z Człuchowa jest również częstym gościem opiniotwórczego vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje" na którym również przekazuje swoje wizje dla Polski i dla świata.

W jednej ze swoich ostatnich wizji Jackowski nie miał dla nas dobrych wieści. Jego zdaniem w najbliższych tygodniach pandemia koronawirusa będzie coraz silniejsza. Zdaniem słynnego jasnowidza pandemia COVID-19 będzie coraz bardziej przybierać na sile, aż w końcu rząd zdecyduje się wprowadzić surowe restrykcje, jakich jeszcze w Polsce nie było.

Obecnie jasnowidz z Człuchowa przepowiada dramatyczne sceny na polskich ulicach. Już teraz spełniają się jego wcześniejsze przepowiednie dotyczące rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce oraz sytuacji, która obecnie ma miejsce w polskich szkołach.

Drodzy państwo, skoro coś takiego się wydarzyło, to ja mam bardzo wielkie obawy, logiczne obawy o to, że sytuacja staje się bardzo poważna i, że właśnie ten okres listopada i grudnia jest jak najbardziej na rzeczy. Od samego początku, jak to się wszystko zaczęło, mówiłem o listopadzie. Czułem wojsko na ulicach, to już zaczyna mieć miejsce. "

- rozpoczął swoją przepowiednię Jackowski.

- twierdzi ulubiony jasnowidz Polaków.

"

To może być stan. Pamiętajcie, że jeżeli w najbliższych godzinach, lub dniach rząd wprowadzi jakiś stan, oznacza to, że konsekwencje tego będą bardzo duże, daleko idące i od tego momentu zaczyna się coś bardzo poważnego nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Coś, gdzie o czasie przed marcem, jaki przeżywaliśmy, będziemy tęsknić, będziemy opowiadać sobie nawzajem, czym była wolność. Jesteśmy w przeddzień. Dojrzejcie do rękoczynów, do dotkliwego pobicia. To policjanci będą pobici. To będzie prowokacja, wywołana do jakiegoś celu "